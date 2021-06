KPK: Cigler Kralj pri financiranju Zavoda Iskreni ni kršil zakona

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri izvedbi javnega razpisa na ministrstvu za delo, na katerem je finančna sredstva pridobil tudi Zavod Iskreni, ni ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. A je pozvala ministrstvo k proaktivni transparentnosti, so sporočili s KPK.

"Komisija je v postopku pridobila in proučila obsežno dokumentacijo, povezano z izvedbo razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19 in zmanjševanje njenih posledic. Na podlagi pridobljenih pojasnil in dokumentov je razvidno, da je bila edina vloga ministra v tem postopku podpis sklepa o začetku postopka in imenovanju članov strokovne komisije, ki so ga pripravile strokovne službe in jim je v celoti sledil," so v sporočilu za javnost zapisali na KPK.

Okoliščine nasprotja interesov

Kot so pojasnili, se zgolj s tem ravnanjem minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ni mogel znajti v okoliščinah nasprotja interesov. To se lahko namreč presoja samo v konkretnih uradnih dejanjih uradne osebe, v danem primeru pa je komisija presojala tudi aktivnosti ministra v konkretnem postopku javnega razpisa.

Realno korupcijsko tveganje

Komisija je v postopku proučila tudi morebitna korupcijska tveganja in ugotovila, da imenovanje oseb, ki so v kabinetu ministra zaposlene na njegovo osebno zaupanje, predstavlja realno korupcijsko tveganje. Kot so opozorili, se lahko v danem primeru, kjer je med izbranim prejemniki sredstev bil tudi zasebni zavod, njegov lastnik pa je bil do nastopa ministrske funkcije minister sam, v javnosti lahko vzbudi vtis pristranskosti odločanja teh oseb.

130 tisoč evrov

Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je tudi Cigler Kralj, je sicer na razpisu ministrstva za delo za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19 dobil več kot 130 tisoč evrov. Na razpis se je poleg Zavoda Iskreni prijavilo še 134 nevladnih organizacij, ministrstvo pa jih je na koncu izbralo 17. Med njih je razdelilo dva milijona evrov evropskega denarja. Minister je pojasnil, da se je še pred nastopom ministrske funkcije izločil iz vseh organov zavoda, na odločitve razpisne komisije pa da ni imel vpliva.