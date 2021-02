Vandali oskrunili prostore Zavoda Iskreni

Neznanci so na fasado in vrata prostorov Zavoda Iskreni v Ljubljani narisali kljukasta križa, na vrata pa zapisali še "korupcija?". Številni so dejanje že obsodili, pri čemer pa ne gre za prvi primer vandalizma v zadnjih dneh.

Vandalizem na sedežu Zavoda Iskreni je med drugim obsodil predsednik NSi Matej Tonin. "Radikalna politična stališča, ki drugače mislečim in ljudem z drugačnimi vrednotami odrekajo temeljne človekove pravice, so v zgodovini vedno vodila v napačno smer," je zapisal na Twitterju. Dodal je, da si moramo skupaj prizadevati za Slovenijo pluralnosti, strpnosti in spoštovanja različnosti.

Urednik portala Domovina.je Rok Čakš, katerega izdajatelj je ravno Zavod Iskreni, pa je zapisal: "Razumete, kako deluje psihologija, ko podpihujete in hujskate ljudi proti nekomu?" Na Čakšev tvit se je odzval tudi direktor urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija, ki je omenjeni primer vandalizma označil za nesprejemljiv. Ob tem je spomnil na oskrunjenje fasade stavbe, kjer ima ordinacijo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, in na napad na ljubljansko stolnico. Pripisal je, da je imel "Tonin prav, ko je poudaril, da gre za sistematične napade na kristjane in naše vrednote". Ob tem se je vprašal, kje je policija.

Strogo so vandalizem nad zavodom na Twitterju obsodili tudi v stranki SD, kjer so zapisali, da morajo korupcijo preganjati institucije, ki so za to pristojne. "Prostora za nasilje in vandalizem v demokraciji ni in ne sme biti," so dodali. Nasilje je obsodila tudi poslanka LMŠ Jerca Korče.

Na Zavod Iskreni, kjer je bil nekaj časa soustanovitelj tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz kvote NSi Janez Cigler Kralj, so v zadnjem času v javnosti in političnih vrstah leteli očitki o primernosti financiranja. Ministra je zaradi tega med drugim doletela interpelacija.

Zavod Iskreni sicer ni prvi, ki je postal tarča vandalov v zadnjem času. V petek zvečer so neznanci oskrunili tudi fasado stavbe v Trbovljah, v kateri ima ordinacijo zdravnica in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Na fasado so narisali tri kljukaste križe.

Žrtev vandalov je bila v zadnjih dneh tudi freska na stolni cerkvi v Ljubljani, v katero so neznanci vrgli balon z barvo in jo tako poškodovali. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov materialne škode. Vandali so večkrat poškodovali tudi stavbo kulturnega ministrstva.