Stavbo, v kateri ima ordinacijo Fortejeva, porisali s kljukastimi križi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznanci so ponoči v Trbovljah na fasado stavbe, v kateri ima ordinacijo zdravnica in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, narisali tri kljukaste križe. Fortejeva je prek Twitterja sporočila, da so o dogodku obvestili policijo, ki zadevo že preiskuje.