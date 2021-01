Vandali poškodovali fresko na ljubljanski stolnici #foto

Neznanci so v fresko na stolni cerkvi v Ljubljani vrgli balon z barvo in jo tako poškodovali. Policiste so o dejanju obvestili v ponedeljek okoli sedme ure zjutraj. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode, so sporočili s policije, kjer preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.