To naj bi bili ostanki meteorita, ki je padel v Sloveniji #foto

Po eksploziji meteorita se že oglašajo krajani, ki so opazili, kam naj bi delci padli. Bralec iz Bele krajine nam je poslal fotografije, na katerih naj bi bili delci meteorita, ki so mu poškodovali okno na hiši.

Eksplozijo so v petek videli številni očividci, delci meteorita pa naj bi padli tudi v vasi Zilje v Beli krajini. Oglasil se nam je bralec, ki trdi, da so delci na sliki ostanki petkovega meteorita.

V petek so sicer slovenski strokovnjaki domnevali, da so delci padli na hrvaško stran, vendar so kasneje hrvaški kolegi iz astronomske zveze v poročilu zapisali, da so delci meteorita, glede na gibanje, verjetno na tla padli v Sloveniji.

Koordinator Hrvaške astronomske zveze Damir Šegon, ki je pripravil poročilo, meni, da se je meteor gibal s hitrostjo več kot 20 kilometrov na sekundo. Po njegovih ocenah je bil velik 1,5 metra in je tehtal kar 5,5 tone, njegova energija pa naj bi bila 0,34 kT.

Foto: Bralec

Foto: Bralec