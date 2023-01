To je nov in perspektiven študijski program v Sloveniji

Medsebojni odnosi nas zaznamujejo bolj, kot si mislimo, bistveno vplivajo na oblikovanje naše osebnosti, na to, kar smo, in navsezadnje na to, kako delujemo. Dejstvo je, da so odnosi in funkcionalna kondicija duševnega zdravja temelj vsega. Iskanje smisla v življenju in duhovnost nam pomaga vstopati v odnose in je odgovor na marsikatero življenjsko stisko.

Živimo v času, ko težave, ki izvirajo iz slabih odnosov in duševne kondicije, postajajo vse bolj opazne in številne. Vrvež vsakdana, aktualni izzivi in problematika hitenja skozi življenje bodo pomen kadrov, usposobljenih na področju duševnega zdravja in duhovnosti, v sedanjosti in prihodnosti zagotovo le še krepili. Zato je zelo dobrodošel NOV študijski program, ki se bo v naslednjem študijskem letu izvajal prvič. Gre za prvostopenjski študijski program Človek in medosebni odnosi (ČMO), ki združuje duhovnost s temeljnimi znanji duševnega zdravja.

Duševno in duhovno raziskovanje sebe in drugih

Če vas že od nekdaj zanimajo odnosi med ljudmi, pa nikakor ne najdete pravega študija, ste zdaj na pravem mestu. Na Teološki fakulteti se lahko letos prvič vpišete na študij, ki vam bo pomagal razumeti sebe in odnose z drugimi. Teološka fakulteta UL s prihodnjim študijskim letom uvaja nov univerzitetni študijski program prve stopnje Človek in medosebni odnosi, v sklopu katerega se bosta izvajali dve smeri, in sicer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje in Teološki in religijski študiji.

Ključna prednost programa? Študentje in študentke ne usvojijo "le" znanja, pač pa imajo ob študiju možnost celostne osebnostne rasti. Študijski program Človek in medosebni odnosi je osredotočen na celostno raziskovanje človeka, tako duševno kot tudi duhovno. V osredje postavlja človeka znotraj njegovih mnogoterih odnosov - do bližnjih, družbe, sebe, naravnega okolja, Boga in transcendentnega. Študentje bodo prek študijskih vsebin raziskovali številne pomembne tematike. Na primer to, kdo je človek, kako osmišlja svoje življenje, kaj ga motivira, kaj so njegove vrednote, kako razumeti stisko človeka …

Kaj Č'MO? Študirat' sebe, da razumem tebe. To je zelo smiseln in karierno perspektiven odgovor, usmerjen v prihodnost. Če vas zanima nov in obetaven študijski program Človek in Medosebni Odnosi ter želite postati družinski/-a svetovalec/-ka ali diplomant/-ka teoloških in religijskih študijev, ne spreglejte naslednjih datumov: Informativa - sejem izobraževanja in poklicev 20. in 21. 1. 2023 (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana) Informativni dnevi 17. in 18. 2. 2023 1. prijavni rok 17. 2.–20. 3. 2023 (prijava na študij prek eVŠ)

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje bodo prednostno vpisali vsi tisti, ki se želijo izobraževati na področju psihologije, svetovanja in psihoterapije. Gre za interdisciplinarni študij, saj pri njem poleg strokovnjakov na področju družinske terapije Teološke fakultete UL sodelujejo tudi visokošolski učitelji Medicinske fakultete UL.

Po končanem študiju bodo študentje sposobni zagotoviti osnovno oskrbo družine na področju duševnega zdravja - izobraževanje, podporo in usmerjanje družine z namenom uspešnega preprečevanja psihosocialnih težav. Smer je zasnovana na podlagi kompetenc psihoterapevtskega poklica, gledano v celoti pa študij predstavlja osnovo za nadaljnje izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije.

Z uspešno končanim študijem na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje študentje pridobijo tudi osebno terapevtsko izkušnjo, ki predstavlja ključno kompetenco za opravljanje psihoterapevtskega poklica.

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje omogoča:

razumevanje sebe in odnosov med ljudmi,

razumevanje osnovnih načel svetovalnega in terapevtskega dela,

pogled v osnove razvoja človeka, psihologije, psihiatrije in nevroznanosti,

pridobitev znanja od strokovnjakov s področja družinske psihoterapije in medicine,

osebno terapevtsko izkušnjo,

izhodišče za nadaljnje izobraževanje na področju psihoterapije.

Po uspešno končanem študiju prejmete naziv diplomirani/-a družinski/-a svetovalec/-ka.

In kje lahko pričakujete zaposlitev po končanem študiju? Predvsem na področju izobraževanja, preventive ter promocije duševnega zdravja posameznika in družine, na področju osnovne podpore družini, osnovne oskrbe posameznika v stiski in usmerjanja posameznikov po socialnem in zdravstvenem sistemu pomoči ter na področju multidisciplinarnega sodelovanja za oblikovanje duševne in duhovne podpore posameznikom in družini. Profil družinskega svetovalca bo dopolnjeval dozdajšnje socialnovarstvene, izobraževalne in zdravstvene dejavnosti, kjer bodo lahko študentje Teološke fakultete v razširjenih programih in projektih sodelovali v skrbi za duševno zdravje. Za opravljanje psihoterapevtskega poklica pa je potrebno nadaljnjo izobraževanje in pridobivanje kliničnih izkušenj.

Smer Teološki in religijski študiji

Tisti, ki jim je blizu duhovnost, iskanje smisla, razmišljanje zunaj okvirov oziroma bi bili radi aktivni znotraj cerkvenih skupnosti, ne smejo spregledati smeri Teološki in religijski študiji, ki ponuja temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religij, kulturne zgodovine in etike. Prek študijskih vsebin znotraj smeri bodo razširili svoja obzorja s krščansko kulturo in izročili drugih religij ter spoznali pomen religij znotraj zgodovine človeštva in sodobne kulture.

Program vas bo pripravil za delovanje na župnijah in vodenje župnijske skupnosti. Poleg tega smer ustrezno pripravlja vse, ki bodo želeli nadaljevati drugostopenjski študij religiologije (npr. na Teološki fakulteti na magistrskem študijskem programu Religiologija in etika).

Smer Teološki in religijski študiji omogoča:

razumevanje sebe in odnosov med ljudmi,

razumevanje odnosov med religijami,

poglobljen vpogled v eksistencialna vprašanja človeka,

povezovanje bibličnih in teoloških vsebin z lastnim življenjem in osebno vero,

pridobitev pedagoškega znanja, zlasti za področje religijskih in etičnih vsebin,

izhodišče za nadaljnje izobraževanje na področju teologije, religiologije in etike.

Po uspešno končanem študiju prejmete naziv diplomat/diplomantka teoloških in religijskih študijev.

In kje lahko bodoči študentje in študentke najdejo zaposlitev po uspešno končanem študiju omenjene smeri? Na Teološki fakulteti za študente smeri Teološki in religijski študiji pričakujejo zaposlitve na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (stalni diakoni, pastoralni referenti, sodelovanje v organih verskih skupnosti), na področju humanitarne, karitativne in socialnovarstvene dejavnosti, na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, upravljanje kulturne dediščine), na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah), na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci), na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov) ter na področju menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo pri razvoju kadrov).

Tako v Ljubljani kot v Mariboru

Na program Človek in medosebni odnosi se lahko bodoči študentje vpišejo v Ljubljani ali v Mariboru – redno ali izredno. Na obeh enotah so enaki pogoji za vpis in študijski program se bo (ob zadostnem vpisu študentov) izvajal v enakem obsegu. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura (oziroma končani nekateri programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja ob dodatnem izpitu iz splošne mature iz ustreznih predmetov).

Mnogo družbeno dejavnih Slovencev prav teologov

Dejstvo je, da je dandanes veliko družbeno dejavnih Slovencev po osnovni izobrazbi teologov. Nekateri od njih so se specializirali na področjih, ki morda niso neposredno povezana s teologijo, menijo pa, da jim je prav Teološka fakulteta dala trdno osnovo, v njih razvila kritično mišljenje in jim omogočila izredno široko splošno izobrazbo, zaradi katere so danes na raznolikih delovnih mestih zelo uspešni. Z novim študijskim programom Človek in medosebni odnosi ponuja vrhunski dodiplomski program, ki znanje povezuje z odgovornostjo biti boljši človek.

Med tistimi, ki so med drugim uspešno končali izobraževanje na Teološki fakulteti, tako lahko dandanes najdemo politike, župane, urednike časopisov in revij, novinarje, ministre, predavatelje, veleposlanike, svetovalce, terapevte, ravnatelje, poslance, pevce, glasbenike, kulturnike, prevajalce, vzgojitelje, igralce, direktorje, učitelje, katehete, plesalce, duhovnike, misijonarje …