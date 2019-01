Ti ljudje so delali, da bi lahko ostali brezskrbno uživali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ognjemet iz ljubljanskega gradu je občudovalo kar 50.000 ljudi, že nekaj let običajna novoletna številka. Večina se je zabavala, ne tako malo pa jih je poskrbelo, da je vse teklo res gladko. Največ dela so imeli na stojnicah s pijačo.

Varnostnika Jure Godina je silvestrske dni v službi že davno nehal šteti. Zaželel si je, da ne bi pozabili na ljudi, ki na prehodu v novo leto delajo. "Brez nas ni Silvestra," je dejal.

Brez družine silvestrovala tudi prodajalka balonov in harmonikar

Včeraj verjetno nihče od zabave željnih ni pomislil na njiju, a najdaljšo noč sta na ljubljanskih ulicah stran od družine preživela tudi prodajalka balonov in harmonikar. "Lepo, veselo. Rada sem med ljudmi, glejte koliko nas je, zakaj pa ne. Mogoče je malo mrzlo, ampak danes ni tako hudo," pravi Silvana Aliti, prodajalka balonov.

"Kaj je tako lepega na silvestrsko noč igrati na ljubljanskih ulicah? Zato, ker je vse veselo okoli mene," pa je poudaril Željko Krizmanič, harmonikar.

Kljub veliki odgovornosti pa so za zabavo našli čas tudi reševalci. "Ekipa je super, uživamo, šele začelo se je dobro, končalo se bo pa še boljše," je izpostavil njihov vodja Rok Franga.

Poleg zgoraj omenjenih so bili v službi še policisti, vozniki, taksisti in še kdo. Vse za to, da bi lahko preostali odložili svoje skrbi.