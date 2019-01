Kako smo silvestrovali Slovenci

Ob polnoči je nebo nad Ljubljano razsvetlil petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu. Rakete iz biorazgradljivih materialov so bile letos v barvi Ljubljane, to je zelena, in v silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra.

Živahno je bilo tudi v drugih mestih

Medtem ko so se v nekaterih mestih, med drugim v Mariboru, Kopru in na Ptuju, letos ognjemetu odpovedali iz okoljskih ali drugih razlogov, se v Ljubljani kljub nekaterim pozivom za to niso odločili. Prepričani so, da bi v Ljubljani morebitno ukinitev velikega osrednjega ognjemeta nadomestili še številčnejši zasebni ognjemeti, ki so brez certifikatov in okolju bolj škodljivi. Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje kot ognjemet z Ljubljanskega gradu, občani pa jih izvajajo v strnjenih soseskah, kjer je pokanje še bolj moteče za tamkajšnje stanovalce in njihove hišne ljubljenčke, so navedli na Turizmu Ljubljana.

Tudi letos je na ljubljanskih trgih silvestrovalo približno 50.000 ljudi, ob upoštevanju tistih, ki so se zadrževali na nabrežjih in drugih površinah, pa blizu 100.000, kar je približno toliko kot lani.

Že silvestrski dan so zaznamovali nekateri tradicionalni dogodki, namenjeni bolj drznim. V ponedeljek opoldne so že deseto leto zapored najpogumnejši skočili v Blejsko jezero, ob 13. uri pa so se šestič zapored hrabri plavalci prepustili svežini Planšarskega jezera na Jezerskem. Na Obali bodo danes obeležili že 15. novoletni skok v morje, tradicijo novoletnega potopa v tamkajšnje jezero so ohranili tudi v Velenju, v Celju pa bodo na novega leta dan hrabri plavalci skočili v Savinjo.

Vabljeni k ogledu utrinkov silvestrovanja po različnih slovenskih mestih:

Tradicionalno se zaključek leta v Kamniku zaključi s silvestrovanjem na prostem na Glavnem trgu. . Letos je za dobro voljo ob zaključku leta poskrbela mlada skupina Joker, ko je kljub mrazu v novo leto odštevalo okoli 2000 obiskovalcev Kamnika. Foto: Klemen Brumec

Veselo vzdušje ob prehodu v novo leto v Kamniku. Foto: Klemen Brumec