Med rekordnimi novoletnimi skoki v morje eno osebo oživljali #video #foto

V Portorožu so na današnji prvi dan leta 2019 pripravili tradicionalne, 15. novoletne skoke v morje, ki so bili po ocenah organizatorjev rekordni z vidika udeležbe. Prireditev je zasenčil dogodek, ko so morali reševalci oživljati enega od udeležencev, ki se je po prihodu iz vode zgrudil na pomolu.

Moškega, ki je skočil v mrzlo morje in uspešno preplaval razdaljo med pomoloma, je ob prihodu na pomol očitno obšla slabost. Najprej se je oprijel ograje, nato pa se zgrudil na tla in pritegnil pozornost preostalih udeležencev. Na pomoč so mu priskočili reševalci.

Moškega odpeljali v bolnišnico

Kot je povedal organizator dogodka Nino Cokan, so zdravstveni delavci moškega oskrbeli že na licu mesta, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, vendar je z njim vse v redu.

V spodnji galeriji si oglejte več utrinkov iz današnjega dogodka v Portorožu.

Temperatura morja okoli 11 stopinj Celzija, kolikor je imel danes tudi zrak v Portorožu, ni odvrnila številnih udeležencev iz Slovenije in tudi tujine, da ne bi na poseben način obeležili prehoda v novo leto. Prireditve se je udeležilo rekordnih skoraj 700 ljudi z vseh koncev Slovenije in tujine, pogumneže pa je z obale spremljalo še več tisoč turistov in naključnih obiskovalcev.

Udeleženci iz desetih držav

Po Cokanovem mnenju ljudje na začetku vedno vzamejo dogodek z rezervo, ko pa vidijo odziv množice in tudi pozitivne nasmehe ljudi, pa čez leta pridejo sami. "Zdaj imamo že tudi veliko domačinov, ki redno skačejo z nami," je še dejal.

Dogodek sicer ni omejen na domačine, saj udeleženci prihajajo iz "praktično vsakega mesta v Sloveniji", skupno pa iz desetih držav. Glede na podatke iz predhodnih prijav je najstarejši udeleženec štel 79 let, najmlajši pa komaj štiri.

Želijo povezati vse štiri obalne občine

Za novo leto 2020 si organizatorji sicer želijo povezati vse štiri obalne občine, tako da bi istega dne ob isti uri skoke poleg v Portorožu izvedli še v občinah Koper, Izola in Ankaran.

Za tiste, ki jim je bila slovenska obala predaleč ali pa so si želeli še večjega izziva, so danes tudi v Velenju organizirali prav tako tradicionalen novoletni potop v tamkajšnje jezero, v Celju pa so hrabri plavalci skočili v Savinjo. Že v ponedeljek so deseto leto zapored najpogumnejši skočili v Blejsko jezero, podoben dogodek so pripravili tudi na Jezerskem.