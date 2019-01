Še ena tragična nesreča: na Tolminskem umrl voznik avtomobila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dopoldne ob 9.16 uri so policiste policijske uprave iz Nove Gorice obvestili o prometni nesreči na cesti Zadlaz–Žabče, v kateri je bil udeležen voznik osebnega avtomobila.

Po prvih ugotovitvah policistov je voznik peljal iz Tolmina proti vasi Zadlaz–Žabče, kjer je v neposredni bližini ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš zapeljal levo z vozišča približno 100 metrov globoko v grapo.

Policisti so ugotovili, da je za posledicami telesnih poškodb v prometni nesreči podlegel 43-letni voznik.

Poleg policistov iz Tolmina in Nove Gorice ter gorske policijske enote iz Nove Gorice so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in reševalci iz Tolmina.