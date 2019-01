Novoletni čudež: po smrtonosni eksploziji izpod ruševin rešili dojenčka #video

MIRACLE RESCUE: Incredible moment baby boy is pulled alive from the rubble of a Russian apartment building collapse that killed at least seven people. https://t.co/cAOYLeeOUl pic.twitter.com/CRms5CKnEK — ABC News (@ABC) January 1, 2019

Doslej so živih rešili šest ljudi, med njimi 13-letnega dečka. Desetmesečni dojenček, ki so ga našli, je v kritičnem stanju. Utrpel je hude ozebline, poškodbe glave in večkratni zlom noge. Prepeljali so ga v bolnišnico, kamor je prispela tudi že njegova mati, ki je prav tako preživela eksplozijo.

Dojenčka so sicer našli tik po tistem, ko so morali davi zaradi nevarnosti, da bi se zrušil še del stavbe, reševanje prekiniti. Minister za izredne razmere Jevgenij Ziničev je pojasnil, da bi lahko dela za stabilizacijo zgradbe trajala do 24 ur. Iskanje je sicer kljub izredno nizkim temperaturam, ki so se spustile do minus 27 stopinj Celzija, potekalo vso noč.

V eksploziji je bilo povsem uničenih 35 stanovanj, deset drugih pa je bilo poškodovanih. V desetnadstropni stavbi, zgrajeni leta 1973, sicer živi okoli 1100 ljudi. V delu, ki se je zrušil, je imelo bivališče prijavljeno 110 ljudi. Tiste, ki so ostali brez strehe na glavo, so namestili v bližnjo šolo.