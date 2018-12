Eksplozija v New Yorku: Poglejte, kako je zažarelo nočno nebo #video

V elektrarni v območju Queens v New Yorku je sinoči eksplodiral transformator, pri tem pa se je nočno nebo nad New Yorkom obarvalo v modro. Eksplozijo so videli daleč naokoli tega večmilijonskega mesta.

Na kraj dogodka so takoj prispeli gasilci. Kot poročajo ameriški mediji, je zadeva pod nadzorom. Poročil o poškodovanih ni. Vzrok nesreče naj bi bila okvara zaradi neustrezne opreme.

Prav tako poročajo, da zaradi eksplozije ni težav z izpadom elektrike.

Eksplozija je sicer največ pozornosti v tem metropolitanskem mestu z več kot osmimi milijoni prebivalcev pritegnila prav zaradi svetlobnega učinka na nočnem nebu. Mnogi so ga zabeležili s foto- in videoposnetki, ki so jih delili na družbenih omrežjih.

Eerie sight: authorities say #blue glow seen across #NewYork was caused by electrical surge at a substation after a transformer explosion. Fire is out and no injuries. City mesmerised. #7News pic.twitter.com/5W7PVgzaU7 — Paul Kadak (@PaulKadak) December 28, 2018

Power plant explosion in Queens in the last hour has lit the New York City skyline in blue. First mass reaction on social media was a UFO landing. Sidebar: NYC airports have halted traffic. pic.twitter.com/RHoepc2fdi — Darren Rovell (@darrenrovell) December 28, 2018

New York skyline after transformer explosion at Astoria East & North Queens Con Ed power plant, stay safe. pic.twitter.com/ZboREr1bJE — Mohamed Salih (@MohamedMOSalih) December 28, 2018

The video near Queens shows an explosion like fire, which is the most likely reason for the blue light over Manhattan, New York.



Local media say authorities investigate whether it is a transformer pic.twitter.com/s0JfGBQjhO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 28, 2018