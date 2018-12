Med ropom v dunajski cerkvi poškodovanih pet menihov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med ropom v eni od samostanskih cerkva na obrobju Dunaja je bilo danes poškodovanih pet menihov, starih med 56 in 68 let, je sporočila avstrijska policija. Eden od njih je bil huje poškodovan. Roparjev še niso našli.

Najmanj dva roparja sta v cerkev vdrla okoli 13.30. Eden od njiju, govoril je s tujim naglasom, je srečal 68-letnega meniha in ga huje poškodoval. Žrtvi je prišel pomagat drugi menih, tudi tega sta roparja poškodovala. Nato so na pomoč prišli še trije, tudi njih pa sta roparja ranila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policijo so o ropu obvestili nekaj po 16. uri, ko so našli poškodovane menihe. Vseh pet so prepeljali v bolnišnico.

Motiva še niso ugotovili, vendar pa obstajajo znaki, da je šlo za rop. Vsaj eden od moških naj bi namreč zahteval denar in vredne stvari, so povedali na policiji. Teroristični motiv so medtem povsem izključili.