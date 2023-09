Tesna bitka med Gibanjem Svoboda in SDS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Javnomnenjska podpora vladi je mesec dni po katastrofalnih poplavah znova padla, in sicer tokrat za sedem odstotnih točk, kaže raziskava agencije Mediana, ki jo je ta opravila za POP TV. Med strankami sta na vrhu skoraj povsem izenačeni stranki SDS in Gibanje Svoboda, na tretje mesto pa se je povzpela Levica.

Podpora vladi je padla za skoraj sedem odstotnih točk in je znova manj kot polovična (44,9 odstotka). Da trenutne oblasti ne podpirajo, je odgovorilo 38,9 odstotka vprašanih. Delež neopredeljenih je 16,2-odstoten in je najvišji od lanskih parlamentarnih volitev.

Na tretjem mestu tokrat Levica

Med strankami je SDS tokrat za las prehitela Gibanje Svoboda. SDS bi izbralo 21 odstotkov vprašanih, medtem ko bi avgusta zanjo glasovalo 22,3 odstotka vprašanih, največjo vladno stranko pa bi izbralo 20,8 odstotka vprašanih, medtem ko jo je avgusta 22,6 odstotka vprašanih. Na tretje mesto se je tokrat povzpela Levica, ki bi jo volilo 5,9 odstotka vprašanih, medtem ko bi jo avgusta podprlo 3,9 odstotka vprašanih.

Sledita koalicijska SD, ki bi, če bi bile volitve v nedeljo, dobila 5,5-odstotno podporo (avgusta 6,7), ter opozicijska NSi s 4,5-odstotno podporo (avgusta 4,1 odstotka).

Priljubljenost politikov: premier na tretjem mestu

Na lestvici politikov pri vrhu ni sprememb. Najboljšo povprečno oceno so volivci tudi tokrat podelili predsednici države Nataši Pirc Musar, sledita ji poslanec SDS Anže Logar in predsednik vlade Robert Golob.

Na četrtem mestu je gospodarski minister Matjaž Han, za njim sta predsednica državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in obrambni minister Marjan Šarec. Zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon je sedma, za njo pa evropska poslanka Ljudmila Novak. Najvišji skok je ta mesec uspel novi koordinatorki Levice in ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki je deveta, za njo pa se je uvrstil finančni minister Klemen Boštjančič.

Javnomnenjsko raziskavo je inštitut Mediana opravil med 19. in 21. septembrom na vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev.