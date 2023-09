Poslanec SDS je več let kršil zakon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danijel Krivec, poslanec SDS in podpredsednik DZ, je vrsto let kršil zakon, ker je zasedal nezdružljivi funkciji, saj je bil do pred kratkim član sveta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. Sam pravi, da ni vedel, da je položaj nezdružljiv s poslansko funkcijo. Odstopil je šele julija letos, potem ko je protikorupcijska komisija uvedla postopek, poroča Dnevnik.