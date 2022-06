SDS s predlogom za novega podpredsednika DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanska skupina SDS je v državni zbor vložila predlog kandidata za podpredsednika DZ. Vseh 27 poslancev je podprlo nekdanjega vodjo poslanske skupine SDS Danijela Krivca. V predlogu so zapisali, da bo ob bogatih poslanskih izkušnjah svoje delo podpredsednika opravljal vestno in odgovorno.

Danijel Krivec je bil v parlament izvoljen v več mandatih, prvič leta 2004. V vseh poslanskih mandatih je bil član več delovnih teles DZ, med drugim je predsedoval odboru za infrastrukturo in komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, bil je tudi član odborov za gospodarstvo, zunanjo politiko ter član preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, so poslanci SDS navedli v obrazložitvi.

Prvopodpisana pod predlog je njegova naslednica na mestu vodje poslanske skupine Jelka Godec.