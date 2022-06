Odstopil zaradi ukradenega sendviča, zdaj je državni sekretar

Vlada je na današnji dopisni seji dr. Darija Krajčiča imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mag. Majo Pak za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma. Imenovala je tudi člane nadzornih svetov družb ELES, SODO, BORZEN in DRI.

Dr. Darij Krajčič je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva z magisterijem in doktoratom s področja gozdarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je tudi generalni direktor direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor, kratek čas pa je sedel v državnem zboru, in sicer kot poslanec Liste Marjana Šarca (LMŠ). Potem ko je odstopil zaradi afere ukradeni sendvič, je postal vodja območne enote zavoda za gozdove Slovenije v Nazarjah, od koder naj bi se zdaj preselil v prostore kmetijskega ministrstva.

Takratni poslanec LMŠ Darij Krajčič je zaradi kraje sendviča v trgovini odstopil s funkcije poslanca DZ. Šlo je za eno od Mercatorjevih trgovin. Krajčič, ki se je sicer v trgovino vrnil in sendvič plačal, je pozneje pojasnil, da pri dogodku ni šlo za krajo, ampak za družbeni eksperiment. Dogodek je obžaloval in se zanj opravičil, a nazadnje ga je prav ukradeni sendvič odnesel iz državnega zbora.

Vlada razrešila in imenovala člane nadzornega sveta družbe ELES

Žarka Furmana, mag. Valentina Hajdinjaka, Emila Kumra in mag. Andreja Valentinčiča je vlada razrešila s članstva nadzornega sveta družbe ELES, d. o. o., sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, na njihova mesta pa imenovala Andreja Ribiča, mag. Davida Skornšeka, Damjana Matičiča in Jožefa Klavdija Novaka.

Vlada razrešila in imenovala člane nadzornega sveta družbe SODO

Vlada je razrešila tudi Silva Soka in Martina Brataniča, člana nadzornega sveta družbe SODO, d. o. o. Za preostanek mandata razrešenih članov nadzornega sveta družbe SODO je imenovala Matejo Čuk Orel in Marka Topiča.

Vlada imenovala nove člane nadzornega sveta družbe BORZEN

Vlada je s 3. junijem 2022 razrešila tudi člane nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o., in sicer Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča. Nadomestili jih bodo Mojca Veljkovič, Žiga Fišer in Ivana Nedižavec Korado.

Vlada odpoklicala in imenovala člane nadzornega sveta skupščine DRI upravljanje investicij

Vlada je s 3. junijem 2022 odpoklicala še člane nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., ki so predstavniki ustanovitelja: Klemena Babnika, Ljilijano Herga, dr. Petra Gašperšiča in Aleša Buležana.

Vlada je za dobo štirih let imenovala nove člane nadzornega sveta DRI, in sicer Simona Detelbacha, Branka Ribiča, Bojana Tičarja in Tanjo Šarabon.

Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorice javne agencije za civilno letalstvo

Vlada je s položaja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije s 5. junijem 2022 razrešila Roka Marolta in na mesto vršilke dolžnosti direktorja imenovala Andrejo Kikec Trajković. Vršilka dolžnosti je imenovana od 6. junija 2022 in sicer do imenovanja novega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, za dobo največ šestih mesecev.

Vlada imenovala vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za finance

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za finance imenovala Roka Marolta.

Vlada za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma imenovala mag. Majo Pak

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo o imenovanju mag. Maje Pak za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO) za obdobje petih let, in sicer od 6. junija 2022 do 5. junija 2027. Vlada Republike Slovenije je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z mag. Majo Pak pooblastila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana.

Svet STO je na svoji 7. redni seji z dne 3. junija 2022 sprejel sklep, s katerim je Vladi Republike Slovenije predlagal imenovanje mag. Maje Pak. Zdajšnji vršilki dolžnosti direktorja STO Iloni Stermecki se mandat izteče 5. junija 2022. Maja Pak ima dolgoletne izkušnje s področja turizma, tako z delom v zasebnem turističnem sektorju kot z več kot osemletnim uspešnim vodenjem STO.