Vlada zavihala rokave: to je seznam novih imenovanj

Vlada je na današnji seji opravila več imenovanj na ministrstvih. Imenovali so 13 državnih tožilcev ter vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada je razrešila generalnega direktorja direktorata za logistiko in nabavo in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja s 3. junijem 2022 imenovala Bojana Bučinela.

S položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko ministrstva za obrambo je vlada razrešila Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Željka Kralja.

S položaja generalnega direktorja direktorata za obrambno politiko na ministrstvu za obrambo je vlada razrešila mag. Uroša Zorka. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja omenjenega direktorata na ministrstvu za obrambo je do imenovanja generalnega direktorja imenovala Rolanda Žela.

Vlada je s položaja generalnega sekretarja ministrstva za obrambo razrešila mag. Marka Doblekarja in za vršilca dolžnosti imenovala mag. Marka Lovšeta.

Vlada je razrešila tudi direktorico Direkcije RS za infrastrukturo Liljano Hrga, na njeno mesto pa imenovala vršilca dolžnosti omenjene funkcije Bojana Tičarja.

Vlada je izdala odločbo, s katero mag. Borisa Munišiča z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za investicije na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. S 3. 6. 2022 ga bo nadomestil Iztok Žigon.

Vlada je izdala odločbo, s katero dr. Franca Janžekoviča z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), in sicer za preostanek mandata do 22. 7. 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja. S tega mesta je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca.

Vlada je imenovala mag. Tanjo Bolta za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor, in sicer do imenovanja generalnega direktorja. Dosedanji generalni direktor je podal odstopno izjavo in bil z odločbo vlade z dnem 3. 6. 2022 razrešen s položaja.

Razrešitve in imenovanja na ministrstvu za zunanje zadeve

Vlada je na predlog ministrice za zunanje zadeve sprejela sklepe, da se:

Jernej Müller z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na ministrstvu za zunanje zadeve,

z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na ministrstvu za zunanje zadeve, Igor Jukič z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve,

z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve, Marko Rakovec z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve,

z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve, Slobodan Šešum z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve,

z 2. 6. 2022 razreši s položaja generalnega direktorja direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve, Barbara Sušnik z dnem 2. 6. 2022 razreši s položaja generalne direktorice direktorata za zadeve Evropske unije na ministrstvu za zunanje zadeve.

Eva Tomič s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,

s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, Ksenija Škrilec s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zadeve Evropske unije na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,

s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zadeve Evropske unije na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, Marko Rakovec s 3. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,

s 3. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, Bernarda Gradišnik s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev,

s 3. 6. 2022 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, Bogdan Batič s 3. 6. 2022 imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Vlada je predlagala predsednika sveta Agencije RS za energijo

Energetski zakon natančno predpisuje postopek imenovanja predsednika in članov sveta Agencije RS za energijo. Svet agencije ima predsednika in pet članov, te imenuje in razrešuje državni zbor, in sicer za obdobje šest let.

V letu 2020 je bila za predsednico sveta agencije imenovana dr. Romana Jordan (s trajanjem mandata od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2026), ki je predčasno odstopila z dnem 23. 8. 2021, zato je bilo treba izpeljati postopek za pridobitev kandidatov za njeno zamenjavo in je treba imenovati novega predsednika sveta agencije.

Vlada državnemu zboru predlaga, da za preostanek mandata razrešene predsednice dr. Romane Jordan za predsednika sveta agencije za energijo imenuje dr. Franca Žlahtiča.

Vlada je imenovala 13 državnih tožilcev

Vlada je na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev, ki so že bili s strani ministrstva posredovani Vladi Republike Slovenije, vendar jih prejšnja vlada ni imenovala. Na današnji seji je tako vlada imenovala dva državna tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, po enega pa na okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Imenovana je pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi: