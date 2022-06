Uradno: to so spremembe na DUTB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je v sredo v vlogi skupščine DUTB seznanila z odstopom neizvršnega direktorja DUTB Francija Matoza ter odpoklicala preostale tri neizvršne direktorje. Na njihova mesta je imenovala Žigo Debeljaka, Miho Resmana, Diano Milivojević in Roka Marolta, kaže zapisnik skupščine, ki je bil, kot je razvidno z objave na Ajpesu, sestavljen danes.

Vlada se je na svoji prvi seji seznanila z odstopom Matoza z mesta neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) – Matoz je odstopno izjavo podal kmalu po izvolitvi nove vlade – in z mest neizvršnih diretorjev z istim dnem odpoklicala Gregorja Planteua, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša.

Debeljak, Resman, Milivojevićeva in Marolt so bili imenovani za obdobje od 2. junija do 31. decembra 2022, je razvidno iz notarskega zapisnika.

Kandidate sta predlagala Boštjančič in Han

Minister za finance Klemen Boštjančič je v četrtek na TV Slovenija, ko je razkril spremembe v upravnem odboru DUTB, povedal, da sta kandidate predlagala on in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han.

Matoz, ki je od lanskega julija do sredinega odstopa vodil upravni odbor, je medtem danes še pred objavo zapisnika opozoril, da sklepa o tem, da vlada njegov odstop sprejema, ni prejel, niti ga ne najde na vladni spletni strani. Če je bila takšna odločitev sprejeta, naj se javno objavi, je pripisal.

V upravnem odboru DUTB so še izvršni direktorji, ki jih imenujejo neizvršni direktorji, Matej Pirc, Andrej Lazar in Kristina Šteblaj.

Življenjska doba DUTB naj bi se iztekla konec letošnjega leta. Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank določa, da DUTB 31. decembra 2022 preneha obstajati, lahko pa ne glede na to določilo vlada predlaga DZ ukinitev DUTB tudi prej, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti. Ta pogoj je sicer že izpolnjen.

Pravni naslednik bo Slovenski državni holding (SDH). Pravno nasledstvo DUTB mora podrobneje urediti vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju DZ.