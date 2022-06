Franci Matoz odstopil z vrha slabe banke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franci Matoz je danes podal odstopno izjavo s funkcije neizvršnega direktorja in predsednika uprave Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), so sporočili iz DUTB. Svojemu nasledniku je zaželel "uspešen zaključek življenjske dobe družbe".

"Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovostno delo in uspešen zaključek življenjske dobe družbe," je ob podaji odstopne izjave pojasnil Matoz.

Matoza je vlada Janeza Janše za neizvršnega direktorja DUTB imenovala konec julija lani, nato so ga neizvršni direktorji izvozili za predsednika upravnega odbora. Vlada je takrat po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme za neizvršnega direktorja imenovala še Gregorja Planteua, medtem ko še dve ti mesti zasedata Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša.