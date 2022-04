Telekom Slovenije doniral 20 tisoč evrov za prenovo letovišča na Debelem rtiču

Telekom Slovenije je Rdečemu križu Slovenije za nadaljnjo prenovo in ureditev bivalnih objektov ter okolice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič predal donacijo v višini 20 tisoč evrov. Zdravstvena letovanja in rehabilitacije otrok potekajo že 66 let, v tem času pa je na Debelem rtiču bivalo že okoli 650 tisoč otrok iz vse Slovenije. Donacijo je Ani Žerjal , vodji Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič, predal Tomaž Jontes , podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

"Naša osnovna želja je, da se imajo otroci pri nas lepo in da resnično uživajo svoje otroštvo. Pred kratkim sem slišala izjavo desetletja, ki me je še posebej razveselila, saj je eden od fantkov, ki je bival pri nas, povedal, da zdaj razume, zakaj se reče, da je na Debelem rtiču. To je povezal s tem, da tu poje veliko obrokov in bo domov odšel debelejši in še bolj zadovoljen. Otroci se pri nas igrajo, učijo, veliko gibajo, ustvarjajo in družijo. V naravnem zdravilišču zaradi pozitivnih učinkov mikroklime in morske vode krepijo svoje zdravje prav vsi in ne le tisti, ki so pri nas na rehabilitacijah ali podaljšanem bolnišničnem zdravljenju. Veliko otrok komaj čaka, da ponovno pridejo k nam," je ob predaji donacije izpostavila Ana Žerjal, vodja Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič.

"Mladinsko zdravilišče in letovišče skrbi za zdravo, ustvarjalno in zabavno letovanje otrok in mladostnikov iz vse Slovenije, v Telekomu Slovenije pa z veseljem pomagamo, da se otroci pri tem čim bolje počutijo in da tudi z našo pomočjo čas v družbi vrstnikov preživljajo čim bolj aktivno. Tu se ustvarjajo lepi spomini za prihodnost," je dodal Tomaž Jontes, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije se sicer odgovorno odziva na dogajanje v našem ožjem in širšem družbenem okolju in se uvršča med največje donatorje in sponzorje v slovenskem prostoru. V humanitarno delovanje se redno vključujejo tudi njegovi zaposleni.