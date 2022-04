Tea Jarc za nedeljo napovedala ovaduhe v cerkvah

"Opažamo nagovarjanje volivk in volivcev po cerkvah in zato opozarjamo, da bomo na volilno nedeljo poostrili nadzor nad kršitvami, da bomo imeli opazovalke in opazovalce v cerkvah," je na prvi dan predčasnih volitev v izjavi za medije povedala Tea Jarc iz civilne iniciative Glas ljudstva. Tako kot so v času prejšnjega režima podtaknjenci v cerkvah popisovali vernike, se zdaj očitno za podobne prijeme odločajo v omenjeni civilni iniciativi, ki bo na volilno nedeljo v cerkve poslala svoje opazovalke in opazovalce.

Še štirje dnevi nas ločijo od parlamentarnih volitev. Na prvi dan predčasnega glasovanja so predstavniki različnih civilnodružbenih organizacij, med njimi iniciativa Glas ljudstva in Inštitut 8. marec, državljanke in državljane pozvali k udeležbi na volitvah.

Kot so še napovedali, bodo v nedeljo njihovi predstavniki prisotni v cerkvah, da bodo nadzorovali morebitne kršitve volilne zakonodaje, saj naj bi nekateri duhovniki nagovarjali vernike, koga naj volijo. Zakonodaja sicer ne določa nobenih omejitev za duhovnike v cerkvah. Svoboda govora velja za predstavnike vseh veroizpovedi.

Se strinjate z idejo, da bi bilo v nedeljo treba nadzorovati, ali verske skupnosti nagovarjajo vernike k temu, koga naj volijo? Da 283 glasov + 24,35%

Ne 879 glasov + 75,65% Oddanih 1162 glasov

Ali bodo opazovalce poslali tudi v pravoslavne cerkve, ljubljansko džamijo in druge verske skupnosti, Tea Jarc iz civilne iniciative Glas ljudstva v izjavi ni povedala. Kot je znano, Gibanje Svobode Roberta Goloba podpira tudi muslimanka in aktivistka Faila Pašić Bišić. Pašić Bišićeva je tudi članica njegovega volilnega štaba. Objava, ki jo je na Twitterju objavil državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič, kjer na fotografiji Golob in Pašić Bišićeva skupaj stojita in vabita na volitve, je sprožila številne odzive.