Janša: Za glasove se bomo borili vse do zaprtja volišč

Predsednik SDS in premier Janez Janša je na konvenciji stranke pred volitvami v DZ poudaril, da v stranki ne delajo čudežev, naredijo pa, kar je treba, in to v realnem času. Kot je še dejal, so sami šibki, a če bodo v dneh do volitev nagovorili ljudi, bodo dovolj močni. Zato se bodo za glasove borili vse do zaprtja volišč.

Janša je v slavnostnem nagovoru spomnil, da se Slovenija prvič po letu 2008 odpravlja na redne volitve. "Zdržali smo do konca. In na te volitve gremo povsem mirno, naredili smo vse, kar je bilo potrebno, mogoče še malo več," je ocenil.

Kritičen je bil do tekmecev iz opozicije, češ da je pričakoval, da bo kampanja nekakšno merjenje rezultatov obeh vlad tega mandata, a se je opozicija osredotočila na kritiko.

"Mi ne delamo čudežev, delamo tisto, kar smo sposobni, včasih nekoliko več, a čudežev ne delamo," je dejal. Ob tem pa se je obregnil ob največjega rivala: "Nekdo ti odpre račun v drugi evropski državi in tja se ti steka denar, ne da bi ti to vedel. To so čudeži, ki bi jih zavidal celo Jezus. Tega mi nismo sposobni."

Je pa sam izpostavil, da se danes po Sloveniji gradi in da ljudje razliko vidijo in čutijo. "Dokazali smo da smo vlada, ki v krizi pomaga vsem, brez dvojnih meril. Predstavljate si, kako bi bili uspešni, če ne bi bilo nagajanja," je navedel.

"Danes pravijo, da bodo danes vse to razveljavili z enim zakonom, ki ga bi napisala civilna družba," je spomnil in ob tem dodal, da se ve, proti katerim zakonom je glasovala opozicija. "Poglejte, kako so glasovali, in se primite za denarnice," je dejal.

"Če bi dosegli spravo, ne bi bilo izključevanja"

Izpostavil je tudi pomen sodelovanja, tako v svetu kot pri ključnih razvojnih projektih doma. Prepričan je, da če bi dosegli spravo, ne bi bilo izključevanja, drugorazrednosti. Po njegovem prihaja čas, ko bo sodelovanja več in bo Slovenija zmogla več.

Ne strinja se s tistimi, ki govorijo o teh volitvah kot "zadnji bitki naše generacije". "A naredimo jim uslugo: Res bo to njihova zadnja bitka in naša naslednja zmaga," je dejal. A razmere so tesne, za glasove pa se bodo borili do zadnjega preštetega glasu in med ljudmi, ki se ne zavedajo, da bo tokrat njihov glas res odločilen, je napovedal.

Podporo SDS in Janši je izrazil tudi vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber. V nagovoru je med drugim izpostavil, da se bodo tokratne volitve v DZ odvile v času velikih izzivov, času vojne na evropskih tleh.

"Ukrajina se ne bori zgolj zase, ampak za vse nas, za svobodo, demokracijo, vladavino prava," je poudaril. Janši se je zahvalil za "pogumen korak", ko je obiskal Kijev in tudi s tem izkazal podporo Ukrajini. Slovenija in Janša sta v tistem trenutku vodila Evropo, je menil Weber. Podporo stranki je v video nagovoru izrazil tudi poljski premier Mateusz Morawiecki.

Zbrane na konvenciji so nagovorili tudi nekateri vidni člani stranke, med drugim državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, podpredsednica SDM Simona Purkat, minister za kulturo Vasko Simoniti ter evropska poslanka in podpredsednica SDS Romana Tomc.