Čeprav smo skozi leta prizadevanj feminističnih gibanj priča napredku in premikom k pravičnejši družbi, je zavzemanje za pravice in dostojanstvo žensk še vedno ključnega pomena, je na slovesnosti v predsedniški palači ob mednarodnem dnevu žensk poudarila predsednica Nataša Pirc Musar. "Naj nas ideja 8. marca spremlja vsak dan znova," je dodala.

"Čeprav smo skozi leta prizadevanj feminističnih gibanj priča napredku in premikom k pravičnejši družbi, od pozivov k enakopravnosti žensk pri delu, volilni pravici in odločanju o splavu, je še vedno ali zopet ključnega pomena, da se zavzemamo za pravice in dostojanstvo žensk. Vsak dan, ne le za 8. marec," je izpostavila Pirc Musarjeva.

Po njenih besedah ima revščina "žal še vedno ženski obraz". Kljub zakonodaji, ki določa enako plačilo za enako delo, se namreč razlike v plačah med spoloma še vedno pojavljajo, tudi v Sloveniji. Spomnila je, da je Slovenija leta 2022 dobila prvo predsednico državnega zbora, prvo zunanjo ministrico in prvo predsednico republike, pa vendar so ženske še vedno premalo zastopane na vodstvenih položajih, tudi v politiki, "kjer se še vedno soočamo s stereotipi na podlagi spola, in to celo neprikrito, v javnem prostoru, vsem na očeh". To po njenih besedah omejuje vpliv in možnosti za napredovanje celotne družbe.

Opozorila tudi na nasilje nad ženskami

Opozorila je tudi na fizično, spolno, psihično in ekonomsko nasilje nad ženskami, ki je hud družbeni problem. "Krepitev ničelne tolerance do nasilja v družbi, krepitev zaupanja v državne institucije z učinkovitim ukrepanjem in odprava sekundarne viktimizacije so ključni koraki za zaščito žrtev in preprečevanje nasilja nad ženskami, ki je izraz neenakih razmerij moči," je poudarila. Zato je po njenih besedah odprava neenakosti med položajem žensk in moških v družbi bistven korak pri preprečevanju nasilja in zagotavljanju temeljnih človekovih pravic vsem članom in članicam družbe.

"V zadnjih letih lahko opažamo razmah gibanj in stališč proti teoriji spola, proti politiki enakosti spolov in feminizmu," je opozorila predsednica in dodala, da je to realnost tudi v Sloveniji, kjer tradicionalne vloge in pričakovanja še vedno ali pa zopet vplivajo na razdelitev družinskih obveznosti.

Pirc Musarjeva: Predvsem je pomembno, da tako vzgajamo svoje otroke

Mednarodni dan žensk je zato po njenih besedah tudi priložnost za poudarjanje nujnosti feminizma, "ki ni zgolj gibanje za pravice žensk, ni naperjen proti moškim, ni stvar jeznih žensk, temveč je boj za pravičnost, enakost in svobodo za vse ljudi, ne glede na spol, rasno ali etnično pripadnost, spolno usmerjenost ali druge identitete". Prizadeva si za ustvarjanje bolj inkluzivne, pravične in enakopravne družbe, je dodala.

"Le z aktivnim delovanjem lahko ustvarimo bolj pravičen, spoštljiv in sočuten svet za vse. Predvsem pa je pomembno, da tako vzgajamo svoje otroke," je ob mednarodnem dnevu žensk še poudarila Pirc Musarjeva.

Ob današnji priložnosti so v predsedniški palači odprli fotografsko razstavo z naslovom Spoznajmo znanje in sposobnost v politiki. Fotografije, ki prikazujejo političarke brez ličil, po besedah Pirc Musarjeve nosijo močno sporočilo z željo, da se družba osredotoči na dejanja, ki izhajajo iz vrednot, na njihove dosežke in ne na zunanji videz, ki ga diktirajo vsiljeni lepotni ideali. Razstava bo od ponedeljka na ogled v prostorih državnega zbora.

V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza Spodbude in prepreke do družbe enakih možnosti, na kateri so spregovorili o izzivih pri zagotavljanju enakih možnosti, vodil pa jo je mož predsednice republike Aleš Musar.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ministrica za kulturo Asta Vrečko, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, varuh človekovih pravic Peter Svetina, predsednica računskega sodišča Jana Ahčin in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.