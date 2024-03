Prve žrtve napadov v Rdečem morju: Hutiji napadli grško ladjo #vŽivo

Hutiji so v Rdečem morju z raketami napadli grško trgovsko ladjo, pri čemer so trije mornarji umrli, najmanj štiri osebe pa so bile ranjene, je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. To so prve žrtve odkar je proiranska jemenska skupina začela napadati ladje na eni najbolj prometnih trgovskih poti na svetu. Hutiji so prevzeli odgovornost za napad.

6.42 Hutiji napadli grško ladjo: poročajo o žrtvah

Grški operaterji tovorne ladje True Confidence so sprva poročali, da je ladja na vodi in gori. Povedali so tudi, da ni na voljo nobenih informacij o stanju dvajsetih članov posadke in treh oboroženih stražarjev na krovu, med katerimi je 15 Filipincev, štirje Vietnamci, dva Šrilančana, Indijec in Nepalec.

Ksenje so sporočili, da so v napadu umrli trije mornarji, najmanj štiri osebe pa so poškodovane.

Ameriški obrambni uradnik je dejal, da je bil iz tovorne ladje True Confidence viden dim. Navedeno je bilo tudi, da so v vodi blizu ladje videli rešilni čoln.

Foto: Reuters

Hutiji sicer že od novembra napadajo ladje v Rdečem morju v, saj, kot pravijo, tako izkazujejo solidarnost s Palestinci med vojno v Gazi.

Velika Britanija in Združene države medtem izvajajo maščevalne napade proti Hutijem, potrditev žrtev pa bi lahko povzročila pritisk za močnejšo vojaško akcijo.

Hutijski napadi so prekinili svetovni promet, zaradi česar so se podjetja preusmerila na daljša in dražja potovanja po južni Afriki. Stroški zavarovanja sedemdnevnega potovanja po Rdečem morju so narasla za več sto tisoč dolarjev.

Ladja True Confidence je v lasti v Liberiji registrirane družbe True Confidence Shipping, upravlja pa jo družba Third January Maritime s sedežem v Grčiji, sta družbi zapisali v izjavi in ​​dodali, da ladja ni povezana z ZDA.