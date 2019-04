Tatovi zamotili prodajalca, jih poznate? #foto

Prejšnji mesec so policisti policijskih postaj Lendava in Ljutomer obravnavali tri tatvine v trgovinah. Policisti pozivajo vse, ki bi prepoznali storilce kaznivih dejanj, da jim to tudi sporočite.

Dve tatvini sta se zgodili v Lendavi, tretja v Ljutomeru. Neznani storilci so v trgovini pri plačilu kupljenega blaga zamotili prodajalca na blagajni in mu zastrli pogled na drugo neaktivno blagajno, ki so jo odprli in iz nje odtujili denar.

Trgovci, zaklepajte blagajne

S storitvijo opisanih dejanj so si neznani storilci pridobili okrog 5.000 evrov. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so isti storilci na enak način izvedli tatvino denarja še na območju celotne Slovenije.

Foto: PU Murska Sobota

Foto: PU Murska Sobota

Foto: PU Murska Sobota

Foto: PU Murska Sobota

Ob tem policija trgovce opozarja, naj vedno zaklepajo neaktivne blagajne in naj v njih ne hranijo večje količine denarja.

Vsi, ki bi prepoznali tatove, policija naproša, da jim to sporočite na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo.