Osumljene tatvine bankomata v Pliberku danes predali Avstriji

Slovenski varnostni organi so vseh pet tujih državljanov, ki so osumljeni tatvine bankomata v Pliberku v Avstriji pred nekaj manj kot tremi tedni in ki so bili nato prijeti na območju Slovenije, danes predali avstrijskim varnostnim organom, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Pet moških, ki so po podatkih policije moldavski državljani, imajo pa tudi romunsko in bolgarsko državljanstvo, je osumljenih, da so 3. decembra v zgodnjih jutranjih urah vlomili v bankomat v Pliberku v Avstriji, nato pa zbežali čez mejo v Slovenijo, kjer so jih nato v dveh dneh vse prijeli.

Prvega so avstrijski policisti že kmalu po begu v Slovenijo prijeli na širšem območju Mežice. Stekla je obsežna iskalna akcija slovenske policije, v kateri je 3. decembra sodelovalo 181 pripadnikov različnih enot in služb.

Drugega osumljenega so nato slovenski policisti dan kasneje na podlagi obvestila občana prijeli na območju Črne na Koroškem, preostale tri pa isti dan na območju Ptuja. Policisti ob prijetju osumljenih ukradenega denarja niso našli.

Vseh pet so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, kjer so v nadaljnjih postopkih za vse izdali sklepe o priporu. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, ki ga je podala Avstrija, pa je slovenjgraško sodišče za vse kmalu izdalo tudi sklepe o predaji Avstriji.