Policija domneva, da eksplozivna naprava ni bila nameščena na pravem naslovu #video

Policija je razkrila podrobnosti včerajšnje eksplozije pod osebnim avtomobilom v Črni vasi in najdbo eksplozivnega telesa na Brezovici. Dogodka sta povezana, oškodovanca pa sta nekdanja poslovna partnerja v gospodarski družbi. Osumljenci niso znani, prav tako policisti še ugotavljajo motiv. Policija domneva, da je bila doma narejena eksplozivna naprava nameščena na napačnem naslovu. Kriminalistična preiskava se nadaljuje.

Policijska uprava Ljubljana je včeraj ob 9.30 prejela sporočilo o najdbi sumljivega predmeta ob cesti na Brezovici, ki je dajal videz eksplozivne naprave. Občan je predmet našel na dvorišču, ga odstranil na rob vozišča in o tem obvestil policiste. Po strokovnem pregledu se je izkazalo, da je šlo za doma narejeno manjšo eksplozivno napravo, ki so jo strokovnjaki uspešno deaktivirali. Policisti ocenjujejo, da naprava ne bi povzročila večje škode. Kakšna je dejansko in katere vrste eksploziv je v njej, bo znano po opravljeni strokovni analizi.

Med vožnjo eksplodiralo pod avtomobilom

Malo po 12. uri uri pa je bila policija obveščena o manjši eksploziji pod vozilom v Črni vasi. Naprava je eksplodirala, ko je voznik prevozil nekaj metrov, poškodovala pa je zadnji del vozila. Voznik ni utrpel poškodb. Kje natančno je bila naprava nameščena na vozilu, policija še preiskuje.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta primera povezana. Prva najdba eksplozivnega telesa je bila predvsem namenjena ustrahovanju oškodovanih oseb, ki sta bili v preteklosti povezani z vodenjem gospodarske družbe za opremljanje javne infrastrukture, je na novinarski konferenci sporočil vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Stojan Belšak.

Neuradno naj bi šlo za podjetje Javna razsvetljava.

Oškodovanca seznanili s samozaščitnimi ukrepi

Z oškodovancema so že opravili razgovore o možnih motivih dejanja, ki ima po domnevah policije verjetno globlje temelje v njuni skupni gospodarski dejavnosti. Policija je oba oškodovanca seznanila s samozaščitnimi ukrepi.

Foto: Ana Kovač Kot so pozneje ugotovili policisti, je bilo prvo eksplozivno telo, ki ni bilo sproženo in ga je našel občan, po vsej verjetnosti namenjeno osebi, ki ne prebiva na omenjenem naslovu.

Ogroženi še dve osebi

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil prek oseb, ki so bile oškodovane. Ugotovili so, da bi lahko bili posredno ogroženi še dve dodatni osebi, ki so ju prav tako seznanili s samozaščitnimi ukrepi. Vse osebe pa naj bi bile povezane z isto gospodarsko družbo. Varnost njihovih družinskih članov naj ne bi bila ogrožena, je pojasnil Belšak.

Oškodovanca sta bila po podatkih policije solastnika podjetja, ki se ukvarja z opremljanjem javne infrastrukture. Zdaj nimata več skupnih poslovnih interesov, saj sta se poslovno razšla.

Storilcu za ustrahovanje grozi od enega do osem let zapora.

Neuradno oškodovanca sta nekdanja vodilna v Javni razsvetljavi

Skupni imenovalec včerajšnje eksplozije avtomobila v Črni vasi in najdbe eksplozivnega telesa ob cesti na Brezovici naj bi bilo podjetje Javna razsvetljava, je pred tem poročal Dnevnik. V dogodku sta bila namreč oškodovana Matej Počivavšek in Goran Bojović, nekdanja lastnika in vodilna v tem podjetju.

Foto: STA Gre za podjetje, ki po občinah skrbi za javno razsvetljavo, dolgoročno pogodbo pa ima sklenjeno tudi z Družbo RS za infrastrukturo.

Lastniki podjetja so bili do konca leta 2016 Bojović, Tadej Počivavšek in Matej Počivavšek, nato so ga prodali ciprski družbi Frozaria Limited, ki je sicer v lasti kitajskega sklada CEE Equity Partners.

Tadej in Matej Počivavšek sta z vodstvenih položajev odstopila že ob prodaji, Bojović pa je direktorski položaj zapustil junija letos. Slednji je bil po pisanju časnika tudi tarča dogajanja na Brezovici, saj naj bi sumljiv predmet, s katerim so se ukvarjali policisti in kriminalisti, našli v bližini Bojovićevega domačega naslova.