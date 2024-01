Na današnji prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta v ljubljanskem Kinu Šiška je slavnostna govorka zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, da z globoko jezo opazuje porast skrajne desnice po vsej Evropi in da je najboljši način spomina na žrtve holokavsta in obstreljevanja v Gazi, da "poiščemo pot do miru".

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na prireditvi, ki sta jo v Centru urbane kulture Kino Šiška organizirala Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) in Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja, obsodila tajna srečanja nemške skrajne desnice, na katerih so načrtovali izgon tujcev iz Nemčije.

Ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, sem danes v @kinosiska delila svoje misli & občutja glede enega najtemnejših obdobij naše zgodovine. Ne dopustimo, da nas brutalnost sveta vodi v napačna dejanja. Naj nas ne vodi sovraštvo, temveč želja po miru. 🕊️#holocaust pic.twitter.com/2PtSV1Mip7 — Tanja Fajon (@tfajon) January 28, 2024

Poudarila je, da tovrstna dejanja vodijo v razčlovečenje, kakršno se je zgodilo v času preganjanja Judov in drugih skupin, tudi Slovencev, v času nacističnega režima. Fajon je izpostavila, da je bil holokavst edinstven v zgodovini, obenem pa "moralna in politična podlaga" za oblikovanje povojnega sveta. "Tako so nastale in bile definirane univerzalne vrednote: svoboda, pravičnost, mirno reševanje konfliktov," je dodala.

Fajonova tudi o situaciji v Gazi

V svojem govoru se je dotaknila tudi izraelskega obstreljevanja Gaze. Dejala je, da je "srhljivo dejstvo, da v Gazi umira predvsem veliko civilistov, otrok, žensk in drugih nemočnih ljudi". Ob tem je poudarila, da Slovenija dveletni mandat nestalne članice v Varnostnem svetu ZN začenja v času, ko so mogoče bolj kot kadarkoli prej na preizkušnji temeljni principi svetovne ureditve po drugi svetovni vojni.

V luči nedavne odločitve Meddržavnega sodišča glede dejanj Izraela v Gazi je zatrdila, da je lahko le močan sistem mednarodnega prava zagotovilo za mir in varnost v svetu.

MZEZ @tfajon na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta:

“Kljub svetovnim brutalnostim, ki izzivajo našo humanost, ohranjajmo strpnost in spoštovanje. Ne dovolimo, da jeza vodi k nepremišljenim dejanjem. Nasprotujmo sovraštvu, stremimo k miru."



Celoten govor… pic.twitter.com/U7WB9gk5rO — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 28, 2024

Letošnja prireditev, ki je že 16. po vrsti, je potekala pod naslovom Vsi otroci so naši otroci. Skozi spominjanje in pričevanja so organizatorji želeli "odstreti pogled na neutolažljivo žalost otrok, ki jih je zaznamoval holokavst".