Tanja Fajon o pomoči najmanj razvitim državam

V nastopu na panelu je poudarila pomen sodelovanja, solidarnosti in razvojne pomoči za odpravo revščine in neenakosti. Izpostavila je, da so najmanj razvite države sveta še daleč od doseganja ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja, zdravja, pismenosti in prehranske varnosti. Zato so bistveno bolj ranljive za posledice podnebnih sprememb, globalnih kriz in gospodarske nestabilnosti, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Povedala je, da Slovenija krepi dejavnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Do leta 2030 predvideva zvišanje deleža uradne razvojne pomoči za najmanj razvite države na 0,1 odstotka bruto nacionalnega dohodka, med geografske prioritete pa sodi tudi Podsaharska Afrika.

Ob robu se je ministrica dvostransko srečala z zunanjimi ministri Antigve in Barbude, Benina, Nigra, Madagaskarja in Gvineje Bissau ter državno sekretarko Singapurja.

Skupaj s predsednico republike Natašo Pirc Musar, s katero se od nedelje udeležujeta zasedanja v katarski prestolnici, sta se danes zvečer srečali s predstavniki slovenske skupnosti v Katarju.

.@UN Conference in #Doha is an opportunity to promote #SustainableDevelopment where international aid matters the most. By fostering innovation & digitalisation in #LDCs, we strengthen human capital. We can save the lives of women & young people. 🇸🇮 is stepping up its activities. https://t.co/nCodMeZnXb