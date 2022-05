Takšno vreme bo do konca tedna

Danes bo delno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Goriškem in v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija.

Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe, mogoča bo tudi kakšna nevihta.

V sosednjih pokrajinah bo danes in jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo suho in večinoma sončno.

Plohe in nevihte do konca tedna

Jutri bo sprva pretežno jasno s kratkotrajno jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek bo oblačno, dež bo od juga zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.