Presenečeni nad nenavadno odločitvijo v prodajalni: prepovedali vstop eni od starostnih skupin

"Dostop otrokom do 16. leta je dovoljen le v spremstvu zakonitega skrbnika! V šolskih urah od 7.30 do 14.30," piše na tabli, ki stoji pred prodajalno v Neubrandenburgu, poroča Nordkurier.

Weil sich Schüler in einem Edeka in Neubrandenburg wiederholt daneben benahmen, dürfen sie jetzt nicht mehr rein. Doch die Maßnahme sorgt für Ärger bei Schülern und Eltern. https://t.co/kskOISK7D6 — Frank Wenter (@FrankWenter) May 2, 2022

V poslovalnici so pojasnili, da so se za to potezo odločili, ker dijaki integrirane splošne šole hodijo v trgovino, odprejo izdelke, potem pa jih pustijo in jih ne plačajo. Povedali so tudi, da se mladi do drugih strank vedejo nespoštljivo. Šolarji v prodajalno pridejo v skupinah, vsi vzamejo nakupovalni voziček, na koncu pa kupijo le kakšno malenkost. Medtem starejši, ki želijo opraviti nakup, stojijo zunaj in čakajo, so še navedli.

Mesto, ki je odgovorno za omenjeno šolo, je presenečeno nad prepovedjo. Med šolo in podružnico Edeke potekajo pogovori, skupaj bodo poskušali najti rešitev.