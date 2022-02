Takšne so včerajšnje številke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so ob 2.107 PCR-testih in 13.324 hitrih antigenskih testih potrdili 2.372 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 68.081 primerov aktivnih okužb. V torek so pristojni potrdili 107 okužb z novim koronavirusom več kot dan prej.