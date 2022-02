Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do zdaj so potrdilo o prebolelosti covid-19 pristojni organi v članicah v okviru enotnega digitalnega covidnega potrdila izdajali samo na podlagi PCR-testov, od zdaj pa ga bodo tudi ob pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa.

Evropska komisija je danes sklenila, da bo izdajanje digitalnih covidnih potrdil v članicah od zdaj mogoče tudi na podlagi rezultatov hitrih antigenskih testov. Potrdila o prebolelem covid-19 bodo tako od danes v članicah lahko izdajali tudi ob pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa, so sporočili v Bruslju.

Do zdaj so namreč potrdilo o prebolelosti covid-19 pristojni organi v članicah v okviru enotnega digitalnega covidnega potrdila izdajali samo na podlagi PCR-testov.

"Da bi omogočili lažje potovanje, še posebej državljanov, ki so se okužili z različico omikron, bodo lahko članice izdajale potrdila o prebolelosti na podlagi rezultatov visokokakovostnih antigenskih testov," je izjavil komisar za pravosodje Didier Reynders.

Da bi zagotovili točnost in zanesljivost covidnega potrdila, bo moral biti uporabljeni hitri test na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov EU, testiranje pa morajo izvajati zdravstveni delavci ali usposobljeno osebje, so sporočili v Bruslju.

Potrdila bodo lahko izdajali na podlagi testiranj, opravljenih od 1. oktobra 2021

Potrdila o prebolelem covid-19 na podlagi hitrih testov bodo v članicah lahko izdajali retroaktivno, in sicer na podlagi testiranj, opravljenih od 1. oktobra 2021.

Evropska komisija je tudi pozdravila posodobljena priporočila glede omejitev nenujnih potovanj iz tretjih držav, ki jih je danes sprejel Svet EU in ki dodatno lajšajo potovanja v Unijo.

V skladu z danes sprejetimi priporočili bi morale države članice odpraviti začasno omejitev nenujnih potovanj v EU osebam, cepljenim s cepivom proti covid-19, ki sta ga odobrili EU ali Svetovna zdravstvena organizacija, pod pogojem, da so prejele zadnji ali pa poživitveni odmerek najmanj 14 dni in do 270 dni pred prihodom.

Države članice bi morale tudi odpraviti začasno omejitev nenujnih potovanj osebam, ki so prebolele covid-19 v 180 dneh pred potovanjem v EU, je zapisano v priporočilih.

Za osebe, cepljene s cepivom, ki ga je odobrila WHO, lahko države članice zahtevajo tudi negativen PCR-test, opravljen najpozneje 72 ur pred odhodom, in lahko uporabijo dodatne ukrepe, kot sta karantena ali izolacija, navajajo priporočila.

Negativen PCR-test pred odhodom bi lahko bil potreben tudi za osebe, ki so prebolele covid-19, pa tudi za osebe, ki so bile cepljene s cepivom, odobrenim v EU, vendar nimajo evropskega ali enakovrednega covidnega potrdila.

Kakšna so pravila potovanj v EU za otroke?

Potovanje v EU je treba dovoliti tudi otrokom, starejšim od šest in mlajšim od 18 let, ki izpolnjujejo pogoje, določene za odrasle. Vsem drugim otrokom v tej starostni skupini je treba dovolitvi potovanje z negativnim PCR-testom, opravljenim najpozneje 72 ur pred odhodom, so sporočili s Sveta EU.

Novo priporočilo se bo začelo uporabljati 1. marca, so še zapisali.