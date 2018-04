Tako so v Ljubljani prenovili Kolodvorsko ulico #foto

Foto: Vita Kontić

Medtem ko v središču Ljubljane potekajo številne prenove, je Mestna občina Ljubljana (MOL) po skoraj štirimesečnih delih spet odprla Kolodvorsko ulico. Prenavljati so jo začeli decembra 2017, vendar so morali dela pozimi zaradi neustreznih vremenskih razmer (padavine, nizke temperature) prekiniti in jih nadaljevali marca.

Na njej so obnovili vodovod, kanalizacijo in drogove javne razsvetljave ter zamenjali svetilke, kakršne ima že Čopova ulica. Znotraj obomočja so po novem omejili motorni promet ter uredili 11 parkirnih mest za motorna kolesa in 28 fiksnih stojal za kolesa.

Foto: Nik Rovan

Foto: Vita Kontić

Foto: Vita Kontić

Še ena novost: z novo ureditvijo je ulica med Pražakovo in Zpizom (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) zaprta s potopnimi stebrički.

Foto: Vita Kontić

Foto: Vita Kontić

