Z vojaškimi častmi so se na Žalah poslovili od Cirila Zlobca #foto

Na ljubljanskih Žalah so se danes svojci, prijatelji, kolegi in državni vrh, tam je bil tudi predsednik republike Borut Pahor, poslovili od pesnika in akademika Cirila Zlobca. Zlobec, ki so ga pokopali z vojaškimi častmi, je bil po besedah pisatelja Iva Svetine globoko predan pesmim ter je izkazoval širino srca in duha, pokončnost in samozavest.

Pesnik in akademik je umrl v petek v 94. letu starosti. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne četverice, ki je po vojni presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 zbirk poezije, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike.

Zlobec je bo besedah pesnika Iva Svetine desetletja romal k svojim pesmim, s katerimi je ozvočil tako svoje kot naše življenje.

"S svojimi tremi tovariši je sredi časov, ki so slavili zmago in delo, zapel o ljubezni, o čudežu, ki človeka spreminja v angelsko bitje, a tudi v žival, polno divje in slepe strasti. Pesnikova odločitev, da se poda na romanje k zadnji pesmi, je odločitev modrega starca, ki je svoje življenje napolnil s pesmijo in se ji ves predal," je dejal Svetina.

Širino srca in duha, pokončnost in samozavest je po Svetinovem prepričanju pokazal, ko so ga izključili iz semenišča v Kopru, ko so odkrili, da piše pesmi v takrat prepovedanem slovenskem jeziku. Pesnik se je tistim, ki mu niso dovolili, da poje v maternem jeziku, maščeval tako, da je prevajal njihove najodličnejše pesnike, kot sta Dante in Quasimodo.

Odšel je človek, ki se je po Svetinovih besedah celo svoje življenje trudil razvozlati skrivnost ljubezni in smrti. Smrt otrok ga je neizogibno zaznamovala in ga napolnila z "brezdanjo bolečino, iz katere se je končno znova rodila pesem, pesem odrešenica, pesem tolažnica".

Zlobec se je ukvarjal tudi s politiko, kjer si je po prepričanju predsednika republike Pahorja "s svojo pomirjujočo, razumevajočo in ljubeznivo osebnostjo ustvaril vsesplošno spoštovanje".

Vse svoje življenje je bil moralno in politično premočrten, začenši z antifašizmom in domoljubjem. Imel je jasna stališča, a spoštoval je sogovornika z drugačnim mnenjem. V javno življenje je želel vnesti umetnost in hotel je, da bi bila tudi politika lepa. Da bi navdihovala in bila ustvarjalna.