Tako bi spremenili obalo (in parkirišča) ob Piranu

Občina Piran pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Piranskih vrat in Fornač. Tega območja se doslej nikoli ni urejalo celovito, pravijo na občini. Zaradi stika mesta, obale, zelenega klifa in hotelov vidijo velik potencial v ureditvi in prepletu posameznih vsebin, ki bi jih lahko povezala t. i. zelena riviera ali lungomare.

Območja med hotelskim kompleksom Bernardin in pomorsko policijsko postajo v Piranu se do zdaj ni nikoli urejalo celovito in v smislu širšega pogleda na prostor. V preteklosti je žal šlo za stihijske prostorske posege, ki so služili posameznim, ozko opredeljenim potrebam, so za STA navedli na piranski občini.

Vse to bi radi spremenili z OPPN celostno in na način, ki si ga tako imeniten prostor zasluži – brez degradacije, kakršno predstavljajo slabo vzdrževani objekti in nepovezane vsebine.

Kultura, zagonska podjetja …

Z ureditvijo in umestitvijo novih vsebin, ki vključujejo različne kulturne programe, startup in inovativna podjetja, novo zasnovo parkirnih mest za mirujoči promet in prometni terminal, stanovanja za mlade in starejše, športno-rekreacijske in kopalne površine, bi lahko dosegli številne učinke, vključno z zaustavitvijo razvojne in demografske stagnacije, ki pesti občino in mesto Piran.

Do naselja Bernardin

Kot so ob tem izpostavili, lungomare predstavlja le eno izmed točk vsebine. Tu so še umik mirujočega prometa, vzpostavitev kulturnega in inovativnega podjetniškega inkubatorja, zbirališča mladih, stanovanj za mlade, ureditev zelenih športnih ter rekreacijski in kopaliških površin.

Sam lungomare bi potekal od mesta do naselja Bernardin. Vzdolž te poti so mišljene posamezne vsebine in dogajanja, ki se navezujejo na to pot in lahko sprehajalca pritegnejo v notranjost dogajanja (gledališča s performansi, galerije, ateljeji, trgovinice, video produkcije, gostinski vrtovi z restavracijami, podjetniški inkubatorji, pisarne).

"Prava vloga obale"

"S tem namenom umikamo mirujoči promet stran od obale, v zaledje, obali pa namenjamo njeno pravo vlogo. To je doživljanje tega prostora v drugačni perspektivi in z drugačno vsebino, kot je zdaj," so navedli. Obenem bi v zaledje umaknili vsebine, kot so promet, avtomobili in skladiščenje, za katere ne želijo, da zasedajo tako kakovosten in obetaven prostor. Želja je tudi skozi takšne vsebine povezati Piran s Portorožem in obratno.

Nova garažna hiša

Mirujoči promet bi konkretno umaknili z območja sedanjih parkirišč od avtobusne postaje do vključno parkirnega platoja v Fornačah v zaledje doline Fornač, kjer bi bila vkopana parkirna mesta. Hkrati bi se lahko naredila še garažna hiša na območju nekdanje bencinske črpalke za stanovalce mesta.

Tako pridobljene površine bi pretvorili v zelene površine za šport in rekreacijo, kopališča, sprehajališča, gostinske vrtove in terase.

Premestitev avtobusne postaje

Na občini ugotavljajo, da bi bila za celostno ureditev promenade potrebna premestitev objekta Riviera in avtobusne postaje. Ureditev tega dela obale se predvideva in načrtuje zgolj znotraj obalnega zidu, t. j. kopnega dela obale, brez poseganja v morje. Obstoječi objekti Viba filma in nekdanji prostori Okolja Piran pa bi omogočili umestitev novih vsebin. V prvi fazi predvidevajo nov kulturni in podjetniški inkubator v občinskem in obalnem merilu.

OPPN potrjen januarja 2023?

Prav tako predvidevajo ureditev zunanjih površin trgov in pokritih ulic v manjše prireditvene prostore, gostinske terase z vrtovi, odprta glasbena ali gledališka prizorišča, športne in rekreacijske površine, ki so kot take povezane v enovito idejo s celovito vsebinsko in pestro ponudbo dogajanja.

Na spletni strani občine je bil pred dnevi objavljen osnutek izhodišč in vabilo zainteresirani javnosti k sodelovanju. V prihodnjem tednu občina načrtuje tudi pripravo prostorske konference z namenom potrditve ali dopolnitve izhodišč. Če bo vse potekalo brez zapletov, bi OPPN lahko dokončno potrdili januarja 2023.