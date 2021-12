Vreme: Pol države pod oblaki, na Primorskem burja

Danes bo v severni in zahodni Sloveniji delno jasno, več oblačnosti bo predvsem na vzhodu in jugu države. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Na Primorskem bodo danes zjutraj in dopoldne najmočnejši sunki burje na izpostavljenih legah dosegali hitrost od 100 do 120 km/h. Ponoči se bo povsod razjasnilo, burja na Primorskem bo oslabela.

Jutri bo precej jasno, po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno, so zapisali pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Jutranje temperature bodo od -9 do -4, v krajih z vetrom in ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo več oblačnosti v krajih južno in vzhodno od nas, ponekod na severu Hrvaške bo rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju in pod Velebitom močna burja.

Jutri bo pretežno jasno. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala, v krajih vzhodno od nas pa bo pihal okrepljen severni veter.

Obeti

V ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, nekaj jasnine bo predvsem na zahodu. V torek bo na zahodu večinoma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.