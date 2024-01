Ta cesta v Ljubljani bo v soboto zaprta za ves promet

Obvoz bo možen po Dunajski in Vilharjevi cesti oziroma po Linhartovi, Železni in Vilharjevi cesti čez parkirišče.

Kot so navedli, bo obvoz možen po Dunajski in Vilharjevi cesti oziroma po Linhartovi, Železni in Vilharjevi cesti čez parkirišče, kjer bo mogoč dostop do objektov in drugih parkirišč prek zapornic (tranzit 30 minut brezplačno).

Vse udeležence v prometu na Molu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na tej spletni strani.

