Stavka v sredo bo #video

Čeprav so bili predstavniki Sviza in vlade blizu dogovora o stavkovnih zahtevah, je Sviz pravkar sporočil, da stavka v sredo bo. Stavkalo bo več kot 40 tisoč ljudi.

Video: Planet TV

Malo po 19. uri so bili predstavnike vlade in Sviza blizu dogovora, vendar se je zapletalo pri parafi. Odbor Sviza preklica stavke ni sprejel, kar pomeni, da bodo v sredo v šolah stavkali.

Kot razlog so pri Svizu zapisali, da je vlada odstopila od praktično usklajenega dogovora. "Ne vemo, pri čem smo, pravzaprav smo na ničli. Zakaj se je to zgodilo, ne vemo. Če bo potrebno, bomo stavko še zaostrovali," so zapisali pri Svizu.

Stavko bodo izvedli na enak način kot februarsko, ob tem pa se bodo po 11 mesecih začeli protestni shodi po vsej Sloveniji. Protestnih shodov naj bi se po nekaterih ocenah udeležilo med 500 in 2.500 stavkajočih.

Foto: STA

Kozlovič: S Svizove strani približevanja vladni ponudbi ni bilo

Vladna stran je svojo ponudbo sindikatom javnega sektorja vezala tudi na približevanje sindikatov, a s strani Sviza približevanja ni bilo, je po večurnih pogajanjih in Svizovi potrditvi sredine stavke dejala prva vladna pogajalka Lilijana Kozlovič. Predloge želijo sicer uskladiti z vsemi sindikati, s katerimi se pogajajo o stavkovnih zahtevah.

Med večernimi pogajanji je bilo sicer slišati, da je Sviz z vladno stranjo uspel dogovoriti rešitve stavkovnih zahtev, predstavniki Sviza in pristojnih ministrstev so na Gregorčičevo ulico, kjer so potekala pogajanja z drugimi sindikati, celo prinesli predlog dogovora prvi vladni pogajalki v parafo, a se je zataknilo, po neuradnih informacijah zaradi nasprotovanja drugih sindikatov.

Ne na vladni ne na sindikalni strani, ki sta se ob tokratnih pogajanjih očitno zavezali k molku pred mediji, tega niso želeli niti potrditi niti komentirati.