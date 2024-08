Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes predvidoma razrešil člana uprave RTVS Andreja Trčka, ki je odstopno izjavo podal 17. junija. Po majskem odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića in decembrskem odstopu člana Simona Karduma bo v upravi tako od prvotne sestave s polnim mandatom ostal le še delavski direktor Franci Pavšer. Na kadrovskem področju v javnem zavodu je tudi nekaj drugih novosti, med drugim v dopisniški mreži na tujem.

Andrej Trček, ki je pred imenovanjem v upravo delal v pravni pisarni RTVS, se je za odhod odločil iz osebnih razlogov.

Upravo zdaj kot v. d. predsednice uprave vodi Natalija Gorščak. Na njen predlog je svet zavoda julija za v. d. člana uprave imenoval pravnika na RTVS Luko Rupnika. Gorščakova je namreč želela, da delo zaradi odstopov ne bi zastalo. Rupnik bo ostal na tem mestu do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta.

Reberšak namesto Jemca

Sicer pa je na kadrovskem področju v javnem zavodu tudi nekaj drugih novosti. Mesto odgovornega urednika Vala 202 na Radiu Slovenija je 31. julija prevzel Boštjan Reberšak, potem ko je Nejc Jemec februarja podal odstopno izjavo. Vendar je Jemec vodil drugi radijski program vse do 30. julija. Na družbenem omrežju X je tedaj zapisal, da bo v kasnejših tednih po najboljših močeh pomagal pri vodstveni tranziciji, jeseni pa načrtuje dopust in iskanje profesionalnega navdiha.

Spremembe na dopisniških mestih

V dopisniški mreži RTVS na tujem bo v Bruslju od septembra le en dopisnik RTVS, in sicer Igor Jurič. Mojca Širok, ki je bila do konca julija prav tako dopisnica iz Bruslja, bo dopisnica iz Rima. Tam se bo 1. januarja namreč predvidoma znova odprlo dopisniško mesto, so za STA navedli na RTVS.

Dozdajšnja dopisnica iz Bangkoka Karmen Švegl bo od septembra delovala v Kairu in od tod spremljala dogajanje na Bližnjem vzhodu. Mandat dopisnice iz Moskve Vlaste Jeseničnik so medtem podaljšali do konca avgusta prihodnje leto. Pri drugih dopisniških mestih ni načrtovanih sprememb.