Svet RTVS za v. d. člana uprave imenoval Luko Rupnika

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes z 11 glasovi za in dvema vzdržanima za v. d. člana uprave imenoval pravnika na RTVS Luko Rupnika. Hkrati je potrdil dopolnitve programsko-produkcijskega načrta za jesensko shemo TV Slovenija. Tako bodo denimo lahko prenašali izbrane tekme slovenskih parašportnikov na paralimpijskih igrah 2024.

Svet Radiotelevizije Slovenija je Luko Rupnika na današnji izredni seji imenoval na predlog v. d. predsednice uprave zavoda Natalije Gorščak. Kot je pojasnila, je pri delu v upravi zelo pomembno pravno znanje. "Vse, kar je treba narediti, je povezano s pravom," je opomnila. Rupnik, ki je v zavodu delal na področju avtorskih pravic, po njenih besedah ve, kaj je avtorsko pravo in kako je treba strateško postaviti delo v zavodu.

Tudi Andrej Trček, ki je z mesta člana uprave odstopil pred dobrim mesecem dni, bo na njeno prošnjo še nekaj časa ostal član uprave. V upravi, ki ima po zakonu predsednika in tri člane, je namreč po odhodih Zvezdana Martića s predsedniškega mesta in Simona Karduma z mesta člana od prvotne sestave s polnim mandatom ostal le še delavski direktor Franci Pavšer.

Rupnik je v svoji predstavitvi sicer povedal, da je pred 20 leti diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani, na RTVS pa se je zaposlil v pravni službi in tu delal na več področjih. Pisarno za avtorske pravice je prevzel leta 2018. Zatrdil je, da je v zadnjih dveh desetletjih na zavodu videl različne prakse vodenja. "Nisem nekdo, ki bi se moral stvari učiti na novo," je zagotovil 45-letni Rupnik.

Svet zavoda ga je za v. d. člana uprave imenoval do imenovanja celotne uprave oziroma za največ pol leta.

Dopolnili jesensko shemo

V nadaljevanju izredne seje so se osredotočili na dopolnitve programsko-produkcijskega načrta za letošnjo jesensko shemo Televizije Slovenija (TVS). Stroške v višini 350 tisoč evrov bodo pokrili s prihodki Oddajnikov in zvez na podlagi pogodbe z ministrstvom za obrambo, s sofinanciranjem ministrstva za kulturo in prihranki TVS.

Zaradi potrjenih dopolnitev bo nacionalna televizija lahko poleg izbranih tekem slovenskih parašportnikov na paralimpijskih igrah v Parizu prenašala tudi odprtje in konec tega športnega dogodka.

Prav tako dopolnitve med drugim predvidevajo v povprečju tri premiere filmov na mesec od septembra do decembra. Nedeljski večeri na prvem sporedu bodo v znamenju tretje sezone koprodukcijske serije Sisi, predstavili pa bodo tudi zgodbo o aktualni nizozemski kraljici Maximi. Na drugem sporedu bodo jesen obogatili z novo sezono poljudnoznanstvene serije BBC Planet Zemlja.

V okviru Dediščine Evrope bo od sredine septembra na ogled koprodukcijska serija Estonia, decembra pa film o slikarskem mojstru Caravaggiu, ljubezenska zgodba o slikarju Oskarju Kokoshki in ženi Gustava Mahlerja ter dokumentarni film ob 300-letnici rojstva nemškega filozofa Immanuela Kanta.

Oddajo Male sive celice bodo lahko izpeljali v neokrnjenem obsegu 31 namesto pred tem načrtovanih 23 oddaj, so zapisali v gradivu za današnjo sejo.

Časnik Delo je sicer danes poročal, da sta Gibanje Svoboda in predsednik vlade Robert Golob tožbo proti RTVS zaradi različnega obravnavanja posameznih strank v kampanji pred zadnjimi volitvami v DZ po dveh letih od vložitve umaknila.