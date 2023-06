Razpisna komisija, ki jo bo vodila članica sveta Špela Stare, bo kandidatom za predsednika uprave že v petek odposlala obvestilo o terminu pogovorov in predstavitev.

Predsednik uprave bo moral med prijavljenimi kandidati za dva člana štiričlanske uprave, ki izpolnjujejo pogoje, svetu zavoda do 17. julija predlagati dva. Svet bo o njiju glasoval dva dni pozneje.

Člani sveta so danes dopolnili tudi poslovnik sveta. V skladu z dopolnitvijo sme predsednik sveta kadarkoli v imenu sveta zahtevati od uprave dokumentacijo ali poročilo, potrebno za izvajanje zakonskih nalog sveta. O vsaki takšni zahtevi mora predsednik sveta sočasno obvestiti vse člane sveta.

Predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tadej Troha (desno) je varovalko, ki predsednika sveta zavezuje k hkratnemu obveščanju vseh članov, ocenil kot dovolj močno za odpravo vsakega suma, da bi si predsednik sveta lahko prisvojil kakšne dodatne pristojnosti. Foto: Bojan Puhek

"Vodstvo RTV Slovenija je navedlo več polresnic"

Svet se je po končani seji z izjavo za javnost odzval tudi na sporočilo za javnost, ki ga je vodstvo zavoda objavilo prejšnji teden, hkrati pa svetu posredovalo zahtevani poročili o uresničevanju programsko-produkcijskega načrta (PPN) in o poslovanju za obdobje od januarja do maja, vključno z oceno poslovanja do konca leta. Svet ob navedbah vodstva zavoda, da je RTVS od januarja do maja posloval bolje od načrta, opozarja, da je bil nominalno boljši poslovni izid dosežen zaradi predčasne prodaje delnic Eutelsat Communications.

"Prodaja je bila v poslovnem načrtu predvidena šele v decembru, brez nje pa bi bil končni rezultat petmesečnega obdobja za približno milijon evrov slabši od načrta. Izkazani presežek torej ni posledica boljšega poslovanja, ampak izključno posledica spremenjene časovne dinamike," je izpostavil svet zavoda.

Zavod bo zaradi predčasne prodaje delnic imel dodatno škodo zaradi manjšega izplačila dividend. Prihodki bodo tako ob koncu leta približno 2,7 milijona evrov nižji od načrtovanih, ugotavlja svet.

Po njihovih izračunih je pričakovati nadaljnje zaostajanje prihodkov in preseganje stroškov dela ter skupno izgubo konec leta v višini približno devet milijonov evrov. "Tako slabo RTVS ni posloval še nobeno leto doslej," so sklenili.

Vodstvo zavoda je v sredo sporočilo, da je zavod v prvih petih mesecih leta izkazoval 4,2 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar je za 1,7 milijona evrov bolje od predvidenih številk v sprejetem finančnem načrtu. Presežku odhodkov so po njihovih navedbah botrovali zunanji razlogi, na katere vodstvo zavoda ni imelo vpliva.

Z RTVS pa je povezana tudi nedavna odločitev upravnega sodišča, s katero je sklep vlade Janeza Janše iz aprila 2020, po katerem so bili v takratnem nadzornem svetu zavoda kot predstavniki ustanovitelja razrešeni Matjaž Medved, Irena Ostrouška in Petra Majer, postal ničen. V skladu z omenjenim sklepom, sprejetim 16. aprila 2020, so bili za preostanek mandata do 26. januarja 2021 v nadzorni svet imenovani Borut Rončevič, Anton Tomažič in Drago Zadergal.

Medved in Majer sta v upravnem sporu tožila državo, ker sta bila med štiriletnim mandatom razrešena predčasno. Vlada je medtem vztrajala, da imenovanje v nadzorni svet ni pravica že imenovane osebe za čas trajanja njenega mandata.

Sodišče je izpodbijani sklep izreklo za ničen, saj je obremenjen z ničnostnim razlogom v skladu z delom 279. člena zakona o upravnem postopku. V skladu z njim se za nično izreče odločba, ki jo je izdal organ brez zahteve stranke, pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v to privolila. Ker je sklep izreklo za ničen, se ni dodatno še posebej opredeljevalo do vseh tožbenih navedb.