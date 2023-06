Tik pred iztekom mandata Urbanija pospešeno kadruje na RTVS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor televizije Slovenija Uroš Urbanija kljub skorajšnjemu izteku mandata nadaljuje kadrovske rošade na Televiziji Slovenija. Po poročanju portala N1 je danes izredno odpoved delovnega razmerja dobila urednica uredništva oddaj o kulturi Zemira A. Pečovnik, v kratkem naj bi jo tudi voditelj Dnevnika Saša Kranjc, voditeljico Odmevov Tanjo Starič in urednika TV Dnevnika Borisa Lenarčiča pa naj bi Urbanija skušal prestaviti v uredništvo Radia Slovenije.

Vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija, ki se bo moral kmalu posloviti od vodenja javne televizije, opravlja še zadnje čistke njemu neljubih kadrov, poroča N1.

Urednica uredništva oddaj o kulturi Zemira A. Pečovnik je, kot piše N1, pred meseci dobila ustni opomin pred odpovedjo, danes pa je dobila odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker naj bi vršilec dolžnosti direktorja TVS izgubil zaupanje vanjo. Zemira A. Pečovnik je ob tem napovedala, da bo s podporo sindikata vložila tožbo.

Na N1 pišejo še, da naj bi odpoved delovnega razmerja v kratkem dobil tudi voditelj Dnevnika na TV Slovenija Saša Kranjc, ki o nameri Urbanije uradno še ni bil obveščen, je pa za to izvedel neuradno. Za N1 je povedal, da je "vršilcu dolžnosti direktorja TVS Urošu Urbaniji trn v peti, ker javnost opozarja na nepravilnosti v hiši", je dejal Krajnc.

Urbanija naj bi po virih N1 nameraval premestiti tudi nekatere zaposlene na TV Slovenija. Voditeljico Odmevov Tanjo Starič in urednika TV Dnevnika Borisa Lenarčiča namerava prestaviti v uredništvo Radia Slovenija, kjer manjka novinarjev na nižjih delovnih mestih.

Na dogajanje se bodo opoldne na novinarski konferenci odzvali novinarski sindikati in aktivi RTVS.

Forbici: Dvom, da Urbanija vodi RTVS v njeno korist

Da so informacije o dogajanju na RTVS izjemno zaskrbljujoče, je v sporočilu za javnost opozoril predsednik sveta RTVS Goran Forbici. "Navdajajo me s precejšnjim dvomom, da vršilec dolžnosti direktorja TVS, ki v odsotnosti vršilca dolžnosti generalnega direktorja vodi zavod, deluje v okvirih pristojnosti in v korist RTVS," je zapisal.

Spomnil je, da je svet RTVS vodstvu že na konstitutivni seji naložil redno poročanje o vseh kadrovskih odločitvah. "S tem smo v prvi vrsti želeli preprečiti, da bi odgovorni v času pred imenovanjem nove uprave posegli po potezah, ki presegajo opravljanje tekočih poslov in bi lahko še dodatno otežile optimalno delovanje zavoda," je pojasnil.

Dodal je, da so člani sveta doslej poslana poročila skrbno preučili "in pri pregledu opazili številne odločitve z vprašljivo vsebino". "Ker je o prekoračitvi opravljanja tekočih poslov mogoče presojati le od primera do primera, je svet že izglasoval, da se vodstvu naloži vsebinsko utemeljitev vseh izvedenih kadrovskih potez," je še navedel Forbici.