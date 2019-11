Sum korupcije na ministrstvu za infrastrukturo #video

Vidni uradnik ministrstva Cveto Kosec, ki odloča o dovoljenjih za vse večje energetske projekte po državi, je hkrati tudi solastnik dveh zasebnih zadrug, ki delujeta v energetiki. Na protikorupcijski komisiji so potrdili, da so ministrstvo na ta primer opozorili že poleti, a tega, kako so od takrat ukrepali, na ministrstvu tri mesece kasneje ne komentirajo.

Dolgoletni državni uradnik Cveto Kosec z direktorata za energijo odloča, kje po Sloveniji bodo stale vetrne elektrarne, pri čemer se njegovi zasebni zadrugi ukvarjata prav s postavitvijo vetrnic. Ob tem naj bi bil Kosec osebno povezan tudi z največjimi igralci na področju vodne energije. O njegovih grožnjah, kako bodo obračunali z nasprotniki hidro elektrarn, je za oddajo Planet 18 na Planetu spregovorila vodja kampanje Rešimo Muro! Andreja Slameršek.

Cveta Kosca do upokojitve loči le nekaj let. Foto: STA

Cveto Kosec, ki je uhodil dolgoletno uradniško pot, kot sporočajo sogovorniki, trdo avtoritarnost kaže pri zagovarjanju državnih poslov.

"Rekel je, da so na Spodnji Savi že uredili z lokalnim prebivalstvom, da bo na Muri malo težje, a bodo že pometli z njimi," je dejala Andreja Slameršek, strokovnjakinja za vsebinske in pravne zadeve v kampanji Rešimo Muro!

Zaradi uspešnih lobističnih stikov z energetskimi vplivneži, si je prislužil zahvalo za prispevek k izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Njegov podpis najdemo tudi v dokumentih o postavljanju vetrnic, a Cveto Kosec je solastnik kar dveh zadrug, ki se ukvarjata prav z umeščanjem vetrnih elektrarn.

"Lobistične stike je treba prijavljati. Po drugi strani pa je verjetno tudi skušnjava za posameznike, ki so na mestih s povprečnimi plačami, večja izpostavljenost korupciji. Na ta način je zato primerno vključiti nadzorne mehanizme, da ne bi sprejemali določenih koristi za svoje delo," pravi Drago Šketa, generalni državni tožilec.

"Zadaj so ogromna nepovratna sredstva in zadaj je tudi korupcija pri umeščanju," pravi okoljevarstvenik Anton Komat. Foto: STA

Sedenje na dveh stolih pa za protikorupcijsko komisijo ni konflikt interesov, saj uradnike obravnava zakon o javnih uslužbencih. Ta o morebitnem nasprotju interesov govori v primerih, ko bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela in v primeru možne zlorabe informacij, do katerih ima dostop zgolj v službi.

"Vetrnice postajajo vsaj v takih prostorih, kot je Slovenija, krasne pralnice denarja. Zadaj so ogromna nepovratna sredstva in zadaj je tudi korupcija pri umeščanju," pove okoljevarstvenik Anton Komat.

Če je Kosec razvil neformalno poslovno mrežo, bi to moral preganjati vsaj njegov strankarski šef Bojan Dobovšek, znani borec proti korupciji. Kosec je na listi Dobre države kandidiral za ljubljanski mestni svet.

"Jaz sem se vedno zavzemal za odpravljanje konfliktov interesov, tako tiste, ki potekajo po zakonu o preprečevanju korupcije, če tak konflikt obstaja, vsekakor se mora človek izločiti. Naj se odloči, ali bo delal v javnem sektorju ali bo delal v privatnem sektorju," je dejal Bojan Dobovšek iz Dobre države.

"Ko se je vrnil, je začel na nas vpiti, da smo njihovi sovražniki in da nam tudi on ne bi dal teh študij," je dejala Andreja Slameršek. Foto: Planet TV

Druga in tretja linija državnih uradnikov, ki na pozicijah ostaja predolgo, ugrablja državo, zato okoljevarstvenikom tovrstni projekti vzbujajo sume. Trenja med državo, investitorji in lokalnim prebivalstvom so pogosta. Tudi, ker država in investitorji skrivajo študije o okoljskih vplivih, prihaja do groženj.

"V društvu smo zaprosili za sestanek na MZI s Cvetom Koscem in zaprosili za ihtiološke študije. Odšel s sestanka in rekel, da bo poklical svoje kolege v energetiki. Ko se je vrnil, je začel na nas vpiti, da smo njihovi sovražniki in da nam tudi on ne bi dal teh študij," je dejala Slamerškova.

Odgovorni na vprašanja niso odgovorili

Komisija je prijavo zoper Kosca že poleti odstopila pristojnemu ministrstvu Alenke Bratušek in tam se je ustavilo. Novinarjem Planeta niso odgovorili na pisno vprašanje, ki je vključevalo dopis KPK-ja o nasprotju interesov, tiskovni predstavnik ni odgovoril niti na telefonski klic, enako tudi tiskovni predstavnik ministrice. Na pisna vprašanja ni odgovoril niti uradnik Cveto Kosec.

Je bil pa zato jasen državni tožilec Drago Šketa. Ta pravi, da če zasebno poslovanje uradnika ni urejeno z internimi akti, bi lahko take domnevno koruptivne povezave imele znak kaznivega dejanja.