Štrukelj: Smo sredi najgloblje in najbolj kompleksne krize

Letošnji svetovni dan učiteljev, 5. oktober, so posvetili vprašanju pomanjkanja ustrezno izobraženih učiteljev, s katerim se tako kot pri nas ukvarjajo tudi v drugih državah, je na novinarski konferenci dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Meni, da smo pri nas sredi najgloblje in najbolj kompleksne krize izobraževanja po osamosvojitvi.

Letošnji svetovni dan učiteljev bo potekal pod geslom Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja. Predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Marjana Kolar je ob tem izpostavila ključne ugotovitve iz publikacije Pogled na izobraževanje 2023, ki jo pripravlja Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Med njimi je pomanjkanje učiteljev. S tem ima težave večina držav, "ker poučevanje ni finančno privlačna poklicna izbira". Plače učiteljev so v povprečju za deset odstotkov nižje od plač v drugih primerljivih poklicih s primerljivo izobrazbo, je pojasnila.

Izpostavila je tudi ustrezno financiranje izobraževanja oziroma zvišanje sredstev za izobraževanje, kar je "temeljni pogoj za zagotavljanje visokokakovostnega izobraževanja". Po podatkih iz omenjene publikacije so države OECD v letu 2020 v povprečju za izobraževalne institucije namenile 5,1 odstotka BDP, Slovenija pa 4,6 odstotka. Gre za pomemben kazalnik tega, kakšen pomen država pripisuje izobraževanju, meni Kolarjeva.

Slovenski učitelji plačani slabše

Navedla je še, da so slovenski učitelji na vseh ravneh izobraževanja plačani slabše kot kolegi v državah OECD, zaradi česar se "postavi pod vprašaj privlačnost učiteljskega poklica". Prav tako so v Sloveniji učitelji primerjalno med najstarejšimi, je pa tudi na ravni OECD in v Evropi učiteljska populacija vse starejša.

"Dostop do kakovostnega izobraževanja je temeljna človekova pravica, prav tako je izobraževanje ključnega pomena za uspešnejše spoprijemanje z največjimi izzivi našega časa, od izkoreninjenja revščine in doseganja socialne pravičnosti do boja proti podnebnim spremembam," je poudarila Kolarjeva. Učitelji imajo po njenih besedah pri tem osrednjo vlogo: "So srce izobraževanja, vendar tudi srce ob prevelikih obremenitvah peša."

Zaposleni so preobremenjeni

Zaradi pomanjkanja kadra in številnih bolniških odsotnostih so zaposleni v šolstvu po njenih navedbah preobremenjeni. "Skrb vzbujajoče je, da aktualna vlada krize v izobraževanju ne razume ali pa je noče razumeti. Jo bo razumela takrat, ko bo v razredu poučeval nekdo, ki ni bil nikoli v pedagoških vodah?" je vprašala. Poudarila je, da si otroci zaslužijo strokovne in usposobljene izobraževalce.

Po Štrukljevih besedah Sviz odločno nasprotuje temu, "da bi vsak, ki ima pet minut časa, lahko že učil". "To je konec strokovnosti v izobraževanju in nikoli ne bomo sprejeli tega, da se to normalizira," je dejal.