Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder se zaradi hude izgorelosti zdravi v bolnišnici, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa. 80-letni politik, ki je bil nemški kancler med letoma 1998 in 2005, ima po navedbah zdravnikov značilne simptome hude izgorelosti, kot so izjemna izčrpanost in pomanjkanje energije.

Težave ima tudi s koncentracijo, spominom, spanjem in zmanjšano čustveno odpornostjo, navaja dpa, ki je pridobila vpogled v pismo zdravnikov. Da se Schröder zdravi v bolnišnici po nasvetu zdravnikov, je za dpa potrdil njegov odvetnik Hans-Peter Huber.

Ugibanja o Schröderjevem zdravstvenem stanju je sredi januarja vzbudila odpoved udeležbe na seji preiskovalnega odbora deželnega parlamenta v Schwerinu o gradnji plinovoda Severni tok 2 v Baltskem morju, ki jo je promoviral kot kancler.

Zaslišanja pred preiskovalnim odborom ne bo zmogel

Njegovi zdravniki so poudarili, da nekdanji kancler "trenutno ni, niti v bližnji prihodnosti ne bo sposoben prenesti fizičnega in psihičnega napora dolgotrajnega, zlasti javnega, zaslišanja pred preiskovalnim odborom".

Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije je izgorelost "sindrom, ki je posledica kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil uspešno obvladan".

S Putinom sta tesna prijatelja

Schröder že skoraj 20 let ni več kancler, vendar je še vedno zelo dejaven in je tudi izven politike razvil uspešno, čeprav nekoliko sporno kariero. Politik, ki je nemške socialdemokrate (SPD) vodil med letoma 1999 in 2004, je bil tarča ostrih kritik predvsem zaradi vezi z Rusijo. Opravljal je namreč več funkcij v organih ruskih državnih energetskih podjetij in ima tesne vezi z ruskim predsednikom