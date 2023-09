Španija: učenec z nožem nad tri učitelje in dva učenca

V napadu z nožem na šoli v mestu Jerez de la Frontera na jugozahodu Španije je bilo danes ranjenih najmanj pet ljudi, trije učitelji in dva učenca. Po prvih informacijah je napad izvedel 14-letni učenec, pri katerem so našli dva noža. Šolo so preventivno evakuirali, motiv za napad pa za zdaj ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Neimenovani učenec šole je za španski časnik El Pais povedal, da je napadalec sredi pouka, nekaj čez 8. uro po lokalnem času, iz nahrbtnika nenadoma vzel dva noža in zabodel sošolca, ki je sedel pred njim. Ob tem je kričal, da ga bo ubil. Nato je napadel tudi druge učence in učitelje v svojem in še enem razredu.

"Nisem ga dobro poznala /.../, vendar pa je bil vedno sam," je povedala ena od učenk in fanta opisala kot zelo marljivega in inteligentnega učenca, zaradi česar so se številni sošolci iz njega norčevali. Več drugih učencev je dejalo, da je bil storilec nagle jeze in da se je večkrat zapletal v pretepe.

Nobena žrtev ni utrpela smrtno nevarnih poškodb

Po poročanju lokalnih medijev nobena od petih žrtev ni utrpela smrtno nevarnih poškodb. Eden od učiteljev naj bi imel poškodovano oko in se zdravi v bolnišnici. Vsako od žrtev naj bi sicer storilec zabodel večkrat.

Kmalu po napadu je policija na šoli prijela 14-letnika. Pri njem je našla dva noža, s katerima naj bi izvedel napad. Ker je star 14 let, bo v skladu s špansko zakonodajo za dejanje odgovarjal sam.

Motiv za napad za zdaj ni znan. Županja mesta Maria Jose Garcia Pelayo je na televiziji povedala, da se je preiskava že začela. Po njenih besedah so napadalca razorožili učitelji.