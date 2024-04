Streljanje v Škofji Loki: v gozdu našli mrtvega moškega

Gorenjski policisti so bili danes okoli 15.20 obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Škofja Loka. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, vodniki službenih psov, helikopter slovenske policije in druge reševalne enote. Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bil v gozdu najden moški, ki je umrl nasilne smrti. V zvezi s tem dejanjem so policisti eni osebi odvzeli prostost.