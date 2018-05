Strelec in dva napadalca iz Krčevine pri Vurberku v priporu

Mariborski policisti so v nedeljo zvečer pred preiskovalno sodnico ptujskega sodišča privedli tri moške, povezane s sobotnim obračunom v Krčevini pri Ptuju, ki se je končal s smrtjo enega od udeležencev. Sodnica je zoper 51-letnega strelca in zoper moška, stara 25 in 29 let, ki sta bila del združbe ustreljenega, odredila sodno pridržanje.

Kot je danes pojasnil pomočnik vodje mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl, se je dogajanje začelo v soboto okoli tretje ure zjutraj, ko so štirje moški, stari od 25 do 29 let, poskušali nasilno vstopiti v stanovanjsko hišo, da bi pretepli 20-letnega moškega. Še pred tem so na dvorišču poškodovali osebni avtomobil.

Policija je napadalce izsledila

Pri poskusu vstopa v hišo so razbili kletno okno in grozili, da bodo 20-letnika ubili. Njegov 51-letni oče je z balkona s pištolo večkrat ustrelil v zrak. Ker napadalcev tudi tako ni mogel ustaviti, je pritekel na dvorišče in tudi tam večkrat ustrelil. Ti so nato začeli bežati k parkiranemu avtomobilu, med begom je 25-letni osumljenec utrpel dve strelni poškodbi, 29-letnik pa je zaradi poškodb na kraju dogodka umrl.

Trije napadalci so se brez pokojnega z avtomobilom odpeljali proti Mariboru, a so jih policisti izsledili in ustavili v Zgornjem Dupleku. 27-letnemu in 29-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ustreljenega 25-letnika pa so z reševalnim vozilom odpeljali v mariborski UKC. Še vedno je hospitaliziran, a ni v življenjski nevarnosti. Po besedah Kolbla je osumljenec še vedno tam, a je zunaj smrtne nevarnosti.

V nadaljnjem postopku je bila prostost odvzeta tudi 51-letniku, in sicerzaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboja in dveh kaznivih dejanj poskusov uboje.

Ozadje dogodka še vedno preiskujejo

Ker nekateri od pridržanih niso bili še niti zaslišani, je bil Kolbl danes o podrobnostih dogodka še zelo redkobeseden. Je pa povedal, da za zdaj vse kaže, da je bil motiv za napad skupine mladeničev maščevaje za neki dogodek v lanskem letu.

Policijska preiskava konkretnega dogodka je že končana, morebitna ozadja napeljevanja k prihodu napadalcev na kraj dogodka pa še preiskujejo.

Policija je sicer vse štiri napadalce v preteklosti že obravnavala v povezavi z različnimi kaznivimi dejanji zoper življenje in telo, medtem ko oče in sin iz Krčevine doslej še nista bila v kazenskem postopku.

Napadalci so tja prišli brez strelnega orožja, so pa imeli s sabo nož. Družina strelca, ta je policiste počakal na svojem domu, je pištolo posedovala legalno, saj je imela dovoljenje zanjo njegova partnerica.